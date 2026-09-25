Foto: Divulgação Fiat Collection transforma modelos históricos da marca em miniaturas e celebra os 50 anos da Fiat no Brasil

A Fiat encontrou uma maneira esperta de falar sobre seus 50 anos no Brasil sem fazer mais uma campanha com cara de retrospectiva.

Em vez de simplesmente relembrar seus carros históricos, a marca colocou esses modelos em miniatura para vender — literalmente.

A nova campanha da Fiat Collection, criada pela Leo, brinca com os códigos dos tradicionais filmes de varejo automotivo. Só que, desta vez, o "carro novo" cabe na palma da mão e custa R$ 24,99.

Uma piada que só funciona porque o formato é conhecido

A piada funciona porque o formato é reconhecível. O filme apresenta o Fiat 147, primeiro carro produzido pela marca no país, o Uno com escada, referência ao famoso meme, e a Fiat Strada, líder de vendas, como se fossem ofertas de uma concessionária.





É uma inversão simples, mas inteligente: os carros são pequenos, enquanto a história por trás deles é enorme.

E a marca tem um dado concreto para sustentar essa conversa. O primeiro lote da Fiat Collection se esgotou em apenas 20 minutos na Fiat Wear. A procura acima do esperado ajudou a transformar uma coleção comemorativa em um ativo de comunicação por si só.

Aqui aparece uma questão interessante para o marketing: quando um produto promocional ganha desejo próprio, ele deixa de ser apenas brinde e passa a carregar valor de marca.

Três carrinhos, três pedaços de memória

A Fiat Collection trabalha exatamente nesse território. Os carrinhos não são apenas reproduções de veículos. Funcionam como objetos de memória para quem cresceu vendo esses modelos nas ruas, dirigiu um deles ou simplesmente associa determinados carros a momentos da vida.

Por isso, a campanha não precisa explicar demais o passado da Fiat. Ela deixa que os próprios modelos façam esse trabalho.

O Fiat 147 representa a chegada da marca ao país. O Uno aciona uma memória mais pop, ligada ao meme da escada. A Strada conecta a coleção ao presente da marca. Três referências diferentes, reunidas em um mesmo produto.

O código certo, escolhido pela agência certa

Também existe uma lição sobre linguagem.

A Leo poderia ter criado uma comunicação tradicional para uma coleção comemorativa. Preferiu buscar dentro do próprio universo automotivo o código que melhor traduzia a proposta. Se são carros Fiat, por que não anunciá-los como carros Fiat?

A ideia ganha força justamente porque agência e marca têm uma relação de 30 anos. Esse conhecimento acumulado permite reconhecer códigos do negócio sem precisar explicar o contexto do zero.

O resultado é uma campanha que vende miniaturas falando a língua de quem vende carros.





Com filme no YouTube, presença always-on e influenciadores, a Fiat amplia a conversa para além do lançamento do produto. A coleção passa a funcionar como uma forma de manter os 50 anos da marca circulando — em escala reduzida, mas com bastante memória.

Talvez essa seja a parte mais interessante da estratégia: não é preciso colocar a história inteira de uma marca numa campanha quando alguns símbolos já conseguem contá-la sozinhos. A Fiat escolheu três. E fez deles pequenos carros com uma história grande para contar.