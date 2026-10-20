Rubens Barrichello está prestes a viver um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória no automobilismo. Aos 54 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 anunciou, nesta terça-feira (20), durante coletiva de imprensa, que voltará a acelerar um carro da categoria no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para uma despedida simbólica diante do público brasileiro.
A iniciativa, realizada em parceria com a marca Ale, representa a concretização de um desejo antigo de Rubinho, que encerrou sua passagem pela Fórmula 1 sem ter a oportunidade de se despedir oficialmente dos torcedores.
Durante a coletiva, o piloto destacou que o momento será marcado pela emoção e pela gratidão.
"Essas agora serão as duas voltas mais tranquilas e mais felizes que eu vou poder dar em Interlagos", afirmou Barrichello.
Uma despedida que ficou pendente
Questionado sobre o significado de retornar ao circuito sem a pressão das competições, Rubinho explicou que a experiência será diferente de tudo o que viveu anteriormente.
Ao longo de sua carreira, o brasileiro enfrentou cobranças, conquistou vitórias e construiu uma relação especial com Interlagos. Agora, porém, seu objetivo é simplesmente aproveitar o momento.
"Eu tenho me preparado, dito a verdade, na terapia, para descer do carro", revelou o piloto ao comentar a expectativa de retirar o capacete diante dos fãs.
Além disso, Barrichello fez questão de reconhecer as pessoas que participaram de sua trajetória, incluindo familiares, mecânicos e profissionais que o acompanharam desde o início.
O que Rubinho diria para sua versão mais jovem?
Um dos momentos mais marcantes da coletiva aconteceu quando Barrichello foi questionado sobre o que diria ao menino que, décadas atrás, acompanhava os carros de Fórmula 1 em Interlagos e sonhava em se tornar piloto.
A resposta trouxe uma reflexão sobre dificuldades, amadurecimento e realização pessoal.
"Vai ser muito difícil, mas você vai ter tanto prazer que todo prazer vai zerar qualquer coisa que não tenha funcionado", declarou.
Em seguida, completou: "Eu não mudaria nada".
Novas gerações e o futuro no automobilismo
Rubinho também comentou a relação com os novos fãs, especialmente aqueles que não acompanharam sua passagem pela Fórmula 1, mas conhecem suas conquistas recentes em outras categorias.
Segundo o piloto, esse reconhecimento demonstra que sua história continua sendo construída.
E quais são os próximos sonhos de Barrichello?
"Eu não vejo um teto para correr", respondeu, deixando claro que pretende continuar competindo.
Entre os planos, destacou o interesse por provas de endurance, a possibilidade de disputar as 24 Horas de Le Mans e o acompanhamento das carreiras dos filhos, Eduardo e Fernando.
Além disso, revelou que está trabalhando em um livro e em um documentário para contar sua história sob sua própria perspectiva.
Emoção e gratidão em Interlagos
Para Barrichello, a apresentação será também uma oportunidade de reunir diferentes gerações de fãs em torno de uma paixão compartilhada pelo automobilismo.
Ao imaginar o que gostaria que os torcedores sentissem durante sua passagem pela pista, o piloto resumiu:
"Eu queria que elas vissem um momento de liberdade, um momento de gritar, de as pessoas se abraçarem."
Por fim, Rubinho reforçou que sua relação com a Fórmula 1 permanece marcada pelo afeto e pelas lembranças.
"Quando eu ligo um motor de Fórmula 1, eu não escuto pelo ouvido, eu escuto de dentro do coração."
Dessa vez, portanto, o ronco do motor em Interlagos não será acompanhado pela busca de uma vitória, mas pela celebração de uma carreira que continua emocionando o público brasileiro.