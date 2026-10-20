Reprodução Rubens Barrichello revela que a despedida é a concretização de um desejo antigo

Rubens Barrichello está prestes a viver um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória no automobilismo. Aos 54 anos, o ex-piloto de Fórmula 1 anunciou, nesta terça-feira (20), durante coletiva de imprensa, que voltará a acelerar um carro da categoria no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para uma despedida simbólica diante do público brasileiro.

A iniciativa, realizada em parceria com a marca Ale, representa a concretização de um desejo antigo de Rubinho, que encerrou sua passagem pela Fórmula 1 sem ter a oportunidade de se despedir oficialmente dos torcedores.

Durante a coletiva, o piloto destacou que o momento será marcado pela emoção e pela gratidão.

"Essas agora serão as duas voltas mais tranquilas e mais felizes que eu vou poder dar em Interlagos", afirmou Barrichello.

Uma despedida que ficou pendente

Questionado sobre o significado de retornar ao circuito sem a pressão das competições, Rubinho explicou que a experiência será diferente de tudo o que viveu anteriormente.

Ao longo de sua carreira, o brasileiro enfrentou cobranças, conquistou vitórias e construiu uma relação especial com Interlagos. Agora, porém, seu objetivo é simplesmente aproveitar o momento.

"Eu tenho me preparado, dito a verdade, na terapia, para descer do carro", revelou o piloto ao comentar a expectativa de retirar o capacete diante dos fãs.

Além disso, Barrichello fez questão de reconhecer as pessoas que participaram de sua trajetória, incluindo familiares, mecânicos e profissionais que o acompanharam desde o início.

O que Rubinho diria para sua versão mais jovem?

Um dos momentos mais marcantes da coletiva aconteceu quando Barrichello foi questionado sobre o que diria ao menino que, décadas atrás, acompanhava os carros de Fórmula 1 em Interlagos e sonhava em se tornar piloto.

A resposta trouxe uma reflexão sobre dificuldades, amadurecimento e realização pessoal.

Foto: Raphael Silva Rubinho Barrichello durante coletiva de imprensa, na qual anunciou sua despedida

"Vai ser muito difícil, mas você vai ter tanto prazer que todo prazer vai zerar qualquer coisa que não tenha funcionado", declarou.

Em seguida, completou: "Eu não mudaria nada".

Novas gerações e o futuro no automobilismo

Rubinho também comentou a relação com os novos fãs, especialmente aqueles que não acompanharam sua passagem pela Fórmula 1, mas conhecem suas conquistas recentes em outras categorias.

Segundo o piloto, esse reconhecimento demonstra que sua história continua sendo construída.

E quais são os próximos sonhos de Barrichello?

"Eu não vejo um teto para correr", respondeu, deixando claro que pretende continuar competindo.

Entre os planos, destacou o interesse por provas de endurance, a possibilidade de disputar as 24 Horas de Le Mans e o acompanhamento das carreiras dos filhos, Eduardo e Fernando.

Além disso, revelou que está trabalhando em um livro e em um documentário para contar sua história sob sua própria perspectiva.

Emoção e gratidão em Interlagos

Para Barrichello, a apresentação será também uma oportunidade de reunir diferentes gerações de fãs em torno de uma paixão compartilhada pelo automobilismo.

Ao imaginar o que gostaria que os torcedores sentissem durante sua passagem pela pista, o piloto resumiu:

"Eu queria que elas vissem um momento de liberdade, um momento de gritar, de as pessoas se abraçarem."





Por fim, Rubinho reforçou que sua relação com a Fórmula 1 permanece marcada pelo afeto e pelas lembranças.

"Quando eu ligo um motor de Fórmula 1, eu não escuto pelo ouvido, eu escuto de dentro do coração."

Dessa vez, portanto, o ronco do motor em Interlagos não será acompanhado pela busca de uma vitória, mas pela celebração de uma carreira que continua emocionando o público brasileiro.