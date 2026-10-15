Foto: Accuracy Campanha de fim de ano da Hellmann’s aposta nas tradições familiares e nos momentos compartilhados para aproximar a marca dos consumidores

No marketing promocional, o prêmio costuma chamar atenção primeiro. O desafio para a marca é saber se o estímulo de curto prazo vira preferência depois que a campanha termina.

A ação de fim de ano da Hellmann’s combina sorteios de alto valor, utensílios colecionáveis e experiências em lojas.

O caso permite observar uma tensão comum nas campanhas de consumo: gerar movimento no varejo não é o mesmo que construir uma relação duradoura com o público.

Prêmios e brindes cumprem papéis diferentes

Até 15 de janeiro de 2027, a promoção prevê R$ 500 mil em barras de ouro e um carro por mês.

Também oferece itens para a mesa — como descanso para panelas, saladeira e travessa — por meio de uma mecânica de acúmulo e troca de selos.

Pelo regulamento, cada R$ 10 em produtos participantes rende um selo e um número da sorte. Os brindes exigem de cinco a nove selos, conforme o item.

A mecânica vincula as recompensas ao volume de compras e pode estimular a escolha da marca durante o período da campanha. Isso, por si só, não demonstra fidelidade.

O sorteio de alto valor funciona como chamariz. Já os utensílios se conectam ao cotidiano doméstico e podem prolongar a presença da marca na casa do consumidor.

A escolha também conversa com a categoria de alimentos. Maionese costuma aparecer em receitas, sanduíches, churrascos e encontros informais.

Ao associar os brindes à cozinha e à mesa, a empresa aproxima a ação de ocasiões de consumo familiares ao público. O desafio é que a recompensa seja percebida como relevante e não apenas como incentivo para comprar mais.

Experiência emocional também é estratégia de marca

A ação prevê ativações em 10 lojas. Nelas, consumidores poderão personalizar bolinhas de Natal com uma imagem da família reunida à mesa.

A proposta desloca parte da comunicação do produto para uma lembrança ligada aos encontros de fim de ano. Esse tipo de experiência pode gerar conversa e conteúdo compartilhável.

A Hellmann’s relaciona a iniciativa à sua trajetória no Brasil, onde está presente há mais de 60 anos.

Segundo Carolina Riotto, vice-presidente de Marketing da Unilever Foods e Food Solutions para a América Latina, a campanha busca celebrar a relação da marca com diferentes gerações.

Essa é a intenção declarada pela empresa. Do ponto de vista estratégico, tradição não garante relevância por si só: marcas longevas precisam participar do presente sem depender apenas da nostalgia.

O desafio é transformar atenção em preferência

Promoções podem movimentar compras, dar visibilidade no varejo e criar experiências temporárias. Para demonstrar fidelização, seria preciso observar se as pessoas continuam escolhendo a marca depois do fim da campanha.





Esse resultado não pode ser concluído apenas pela mecânica promocional. No caso da Hellmann’s, sorteios, itens para a casa e ativações presenciais tentam associar a marca a momentos familiares.

O marketing promocional pode abrir essa conversa, mas só se torna estratégia de marca duradoura quando a experiência mantém valor depois que os prêmios deixam de estar em jogo.