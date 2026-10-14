Foto: Divulgação A coleção da Farm Rio com Adidas e Real Madrid mistura estampas tropicais, referências à cultura brasileira e a tradição do futebol em uma colaboração com ambição global

A parceria entre Farm Rio, Adidas e Real Madrid transforma referências brasileiras em estratégia de branding e abre uma vitrine internacional para a grife carioca. A coleção chega ao mercado enquanto a marca inaugura sua primeira loja em Madri.

Disponível desde 13 de outubro, a coleção-cápsula reúne duas camisas pré-jogo que serão usadas pelo time espanhol, além de agasalhos, moletom com capuz, chapéu, bolsa tote e cachecol.

São cinco estampas exclusivas que combinam o verde e o rosa característicos da Farm com o branco tradicional do clube. As peças também trazem referências à natureza brasileira, ao artesanato e ao universo esportivo.

O principal ativo da colaboração, porém, não está apenas nos produtos.

A Farm empresta sua linguagem visual; a Adidas conecta a coleção ao mercado global de artigos esportivos; e o Real Madrid oferece o alcance de uma instituição ligada à cultura mundial do futebol.

Para a Farm Rio, a parceria pode ampliar o reconhecimento da marca para além dos consumidores que já conhecem suas estampas.

O futebol funciona como vitrine internacional e aproxima a grife de públicos que talvez ainda não considerassem comprar suas peças.

Brasilidade como estratégia de branding

A coleção parte de uma conexão já existente entre o Brasil e o Real Madrid. Jogadores como Roberto Carlos, Kaká, Marcelo e Vinícius Júnior construíram parte dessa história ao longo das últimas décadas.

Agora, essa relação ganha uma nova camada: a cultura brasileira aparece não apenas dentro de campo, mas também na moda.

A campanha reúne Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Arda Güler, Merle Frohms e Maëlle Lakrar em uma partida de altinha, prática associada às praias cariocas.

A escolha traduz a brasilidade em uma experiência visual reconhecível. Em vez de apostar apenas nos símbolos tradicionais do futebol, a parceria incorpora elementos de um estilo de vida ligado ao país e os leva a produtos que circulam internacionalmente.

Dani Moritz, head de Design da Farm Rio, relaciona a inspiração da coleção à natureza, ao conhecimento ancestral, ao artesanato e ao trabalho manual — referências que se conectam ao amor pelo futebol transmitido entre gerações.

A ideia ajuda a explicar a força do branding: marcas fortes não vendem somente produtos. Elas constroem significados que o público pode reconhecer, compartilhar e incorporar à própria identidade.

Collab amplia a vitrine internacional da Farm Rio

O lançamento ocorre em um momento estratégico para a grife. Em 6 de outubro, a Farm Rio abriu sua primeira loja temporária em Madri, no bairro de Salamanca, após realizar operações temporárias em Ibiza e Marbella.

A parceria com o Real Madrid aproxima a marca de uma referência local com projeção mundial e cria um contexto para apresentar sua identidade a novos consumidores.

A expansão internacional e a colaboração, assim, passam a trabalhar em conjunto.

Uma collab pode ir além de uma coleção limitada quando se conecta à operação comercial, ajudando a gerar reconhecimento e conversa em um mercado no qual a marca ainda precisa conquistar espaço.

O desafio é transformar atenção em preferência

Chamar atenção não é o mesmo que construir preferência. Uma parceria de grande alcance pode despertar curiosidade, mas a consolidação internacional depende de transformar esse primeiro contato em uma relação duradoura com o consumidor.





A Farm Rio já tem uma identidade visual reconhecível. O teste agora é fazer essa linguagem atravessar fronteiras sem perder o que a torna particular.

Com a parceria entre Farm Rio, Adidas e Real Madrid, o Brasil aparece como mais do que inspiração estética: torna-se parte da proposta de valor.

O branding da Farm Rio se fortalece se a marca converter essa visibilidade em preferência e conquistar espaço próprio em novos mercados, sem diluir sua identidade.