Foto: Divulgação_Keds Keds retorna ao Brasil após anos fora do mercado e aposta na nostalgia para reconquistar consumidores com seus clássicos tênis de lona

A notícia da volta da Keds ao Brasil me levou direto à adolescência: eu tinha pares de várias cores e quase não tirava os tênis dos pés. Aos 42 anos, não resisti e comprei outro par. Foi como reencontrar, no presente, uma parte de mim que eu achava guardada no passado.

Meu reencontro com a Keds foi pessoal, mas também ajuda a entender como marcas podem transformar lembranças compartilhadas em interesse — e, potencialmente, em desejo de compra.

Fundada em 1916, a marca americana completa 110 anos em 2026 e retoma as vendas no Brasil depois de um longo período fora do mercado nacional. A operação começa com a rede World Tennis, responsável pela distribuição em lojas físicas e canais digitais. Os modelos chegam com preços a partir de R$ 230.

O que a volta da Keds diz sobre marketing de nostalgia

Existe uma diferença entre vender um produto antigo e recuperar o espaço de uma marca no imaginário do consumidor. Para quem conheceu a Keds nos anos 1990, ela não precisa explicar do zero o que representa.

O Champion, um dos modelos mais conhecidos da marca, atravessou décadas com uma identidade visual simples: lona, solado de borracha e uma silhueta fácil de combinar. A Keds também construiu presença cultural com aparições no cinema, como em Dirty Dancing, além de parcerias com artistas, entre elas uma colaboração com Taylor Swift.

Esse repertório cria reconhecimento, mas reconhecimento, sozinho, não paga a conta. O desafio é converter familiaridade em compra recorrente — e não apenas em uma aquisição pontual motivada pela saudade.

No meu caso, a decisão foi imediata. Eu já conhecia o produto e tinha uma relação construída com ele. O retorno trouxe de volta uma referência que continuava viva na memória.

Para o marketing, esse vínculo pode encurtar o caminho entre descoberta e desejo. A marca não começa do zero: reencontra alguém que já sabe o que significa usá-la.

Isso não quer dizer que toda lembrança se transforme automaticamente em venda. A nostalgia pode despertar interesse, mas preço, disponibilidade, conforto e adequação ao estilo de vida atual continuam pesando na decisão.

Nostalgia também precisa conquistar novos públicos

A volta da Keds acontece em um mercado brasileiro de grande escala e concorrência intensa. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias e Comercio de Calçados (Abicalçados), o consumo aparente de calçados no país chegou a 786,7 milhões de pares em 2025. Entre janeiro e setembro de 2026, as importações somaram 36,6 milhões de pares, alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nesse cenário, carregar 110 anos de história é um diferencial, mas não garante espaço nas prateleiras. A distribuição inicial pela rede parceira será uma etapa importante para ampliar o acesso aos produtos e avaliar a resposta do público.

A marca também precisa conversar com quem não viveu sua fase de maior popularidade no Brasil. Para os consumidores mais jovens, o apelo pode estar menos na lembrança e mais na estética: tênis baixos, visual minimalista e referências de outras décadas.

A mesma peça pode significar coisas diferentes para públicos distintos. Para uma geração, representa o reencontro com uma fase da vida. Para outra, é uma descoberta de moda.

Da lembrança à relação de longo prazo

A Keds tem a oportunidade de unir essas duas histórias sem depender exclusivamente de uma delas. A nostalgia pode despertar atenção; o produto e a experiência de compra precisam sustentar a relação.

Meu Keds novo não é apenas mais um tênis no armário. É também uma lembrança que ganhou espaço no presente. Marcas que fizeram parte da vida de uma geração podem recuperar relevância quando conseguem se conectar novamente com ela.





A lição para o mercado vai além dos calçados. Em meio à disputa por atenção, empresas investem para criar novidades, tendências e motivos para o consumidor olhar para elas. Mas algumas já carregam algo que não se constrói de uma hora para outra: uma história compartilhada com as pessoas.

A Keds ainda terá de provar que consegue transformar essa memória em negócio sustentável no Brasil. O marketing de nostalgia pode abrir a porta.

Para mim, a primeira etapa já funcionou: aos 42 anos, voltei a usar os tênis que marcaram minha adolescência. E, dessa vez, não precisei de campanha para me convencer.