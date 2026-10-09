Foto: Divulgação Equipe da Greenz

A Fini tem um dos ativos mais importantes para qualquer marca: produtos reconhecidos e uma identidade que o público reconhece com facilidade. O desafio agora é fazer com que essa força ultrapasse as embalagens e ganhe espaço também nos territórios de cultura, entretenimento e experiências. Nesse movimento entra a Greenz, nova responsável pela estratégia de comunicação da marca no Brasil.

A conquista da conta coloca a agência à frente de frentes que incluem planejamento, criação de campanhas, produção de conteúdo, mídia e ações com creators. A proposta é conectar essas disciplinas ao calendário da Fini e desenvolver iniciativas ao longo do ano.

A mudança chama a atenção por um motivo: para marcas com produtos já conhecidos, o desafio nem sempre é ampliar o reconhecimento, mas encontrar novas formas de continuar presentes na vida das pessoas.

Produto deixa de ser o único protagonista

Balas e doces fazem parte de momentos de consumo bastante específicos. A ambição de ocupar territórios como entretenimento, cultura e experiências amplia essa conversa: a marca passa a buscar relevância também nas situações, nos conteúdos e nas ocasiões que cercam o consumo.

Isso exige mais do que campanhas pontuais. É preciso criar uma relação coerente entre o que a marca representa, as conversas em que escolhe entrar e as experiências que oferece ao público. A presença de creators pode ajudar nessa aproximação, desde que as iniciativas façam sentido para a identidade da Fini e para as comunidades com as quais pretende conversar.

Em declaração divulgada pela agência, Fábio Meneghati, sócio e CEO da Greenz, resume o desafio: "Fini já tem produtos muito reconhecidos e uma personalidade que abre espaço para ir além da categoria. Nosso desafio é transformar essa força em uma presença cultural ainda mais relevante, associando a marca de forma natural aos momentos de diversão, conexão e experiências das pessoas. É uma oportunidade de reunir estratégia, criatividade e comportamento para dar mais expressão a esse universo".

Integração precisa aparecer na prática

Para atender à conta, a Greenz reuniu profissionais de planejamento, criação, conteúdo, mídia, influenciadores e atendimento. A estrutura indica uma tentativa de aproximar áreas que, quando trabalham de forma isolada, podem produzir mensagens desconectadas ou ações sem continuidade.

O ponto decisivo, porém, será a execução. Integrar disciplinas não significa apenas colocar diferentes equipes sob o mesmo planejamento. Significa fazer com que campanhas, conteúdos e iniciativas com creators reforcem uma mesma ideia de marca, em vez de disputar atenção entre si.

A estratégia será desenvolvida de acordo com o calendário da Fini, com diferentes movimentos de comunicação previstos ao longo da parceria. Ainda não foram detalhadas campanhas específicas nem resultados esperados.





Outro aspecto importante é a divisão de responsabilidades: o atendimento à imprensa e a estratégia de relações públicas da Fini continuam sob responsabilidade da RPMA Comunicação. A chegada da Greenz, portanto, amplia a atuação da agência na comunicação da marca sem transferir essas atribuições.

Para a Fini, o próximo passo é transformar reconhecimento em presença cultural consistente. Para a Greenz, o trabalho será mostrar que uma marca conhecida por seus produtos pode participar de outras conversas sem perder aquilo que a tornou reconhecível. A parceria terá de provar seu valor justamente nessa passagem: do doce para as experiências que ele pode representar.