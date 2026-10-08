Foto: Divulgação Diana Pereira e Marcelia Delazari chegam à Y’ALL para liderar as áreas de criação e novos negócios

A Y’ALL reforçou sua estrutura de liderança com duas novas executivas. Diana Pereira assume como diretora de Criação, enquanto Marcelia Delazari chega à agência como diretora de Novos Negócios. As duas se reportam ao CMO Yuji Nakamura.

O movimento coloca criação e desenvolvimento comercial no centro da próxima fase da agência. Na prática, a proposta é aproximar ainda mais estratégia, ideias, atendimento e oportunidades de negócio.

Com 17 anos de experiência no mercado, Diana passou por empresas como Be Comunica, Norte Marketing e Ultrafarma. Na Y’ALL, terá a missão de liderar o time criativo e ampliar a participação da área desde o início dos projetos.

Ao longo da carreira, trabalhou para marcas como CazéTV, Gerdau, Klabin, LATAM, Logitech, Natura, Santander, Ultrafarma e Vivara.

Marcelia, por sua vez, chega com mais de 20 anos de atuação em comunicação e marketing promocional. A executiva acumula passagens por DR Marketing, Marketing House, Bullet e Rede Magic, com experiência em atendimento, operações, gestão de projetos e desenvolvimento de negócios.

Na nova função, ficará à frente da prospecção de clientes, do desenvolvimento de oportunidades nas contas atuais e de uma atuação mais integrada entre negócios, atendimento, estratégia e criação.

Desafios



Segundo Yuji Nakamura, as contratações respondem a dois movimentos complementares da Y’ALL: colocar a criação mais próxima dos desafios estratégicos dos clientes e ampliar a capacidade da agência de identificar novas oportunidades.

A escolha também mostra como as agências tem buscado estruturas menos separadas entre áreas. A criação não entra apenas no fim do processo para transformar uma estratégia em campanha, assim como novos negócios deixam de ser uma função isolada da entrega.





Para uma agência que atua com trade, ativações, promoções, eventos e jornada do shopper, essa integração pode ser especialmente relevante. É nesse cruzamento entre ideia, execução e resultado que boa parte das disputas por espaço no mercado acontece.

Com a chegada das duas executivas, a Y’ALL aposta justamente nessa aproximação para sustentar seus próximos movimentos de crescimento.



