Foto: Divulgação Caio Castro assume parceria de nove meses com a Webmotors e passa a integrar a comunicação da marca em diferentes formatos e canais

Uma celebridade pode aparecer numa campanha, entregar algumas falas, publicar um post e desaparecer até a próxima ação. A Webmotors decidiu fazer diferente com Caio Castro.

A marca anunciou o ator e piloto como novo embaixador numa parceria de nove meses. Mais do que colocar um rosto conhecido nas peças, a proposta é construir uma presença recorrente, capaz de acompanhar diferentes momentos da comunicação.





E a primeira história dessa parceria já começou antes mesmo de o público saber quem estava por trás dela. A estratégia usou Márcia Sensitiva, mídia exterior, creators e redes sociais para criar uma espécie de investigação sobre o futuro profissional de Caio. O resultado é um exemplo interessante de como uma marca pode transformar o anúncio de um embaixador em conteúdo.

Celebridade deixou de ser o ponto final

A própria Webmotors faz questão de apresentar a contratação como uma mudança na maneira de trabalhar com talentos.

Segundo a CMO Natália Spigai, é a primeira vez que a empresa estabelece uma relação de longo prazo com uma personalidade, em vez de apostar apenas em ativações pontuais.

A diferença parece pequena, mas muda a lógica da comunicação. Quando o famoso aparece uma única vez, sua função está concentrada naquela campanha. Em uma parceria recorrente, o personagem pode participar de diferentes formatos, conversas e momentos da marca — e é essa construção que a Webmotors pretende fazer com Caio.

O conceito "Da compra ao cuidado, com confiança" deve acompanhar os próximos desdobramentos. A ideia é que filmes, conteúdos, influência, social e outros pontos de contato tenham linguagens próprias, mas mantenham o mesmo fio condutor.

Por que Caio Castro?

A escolha também tenta fugir da associação puramente aspiracional com uma celebridade.

Caio já tem relação profissional com o universo automotivo como piloto da Porsche Cup. A Webmotors usa essa conexão para aproximar a trajetória pessoal do ator do território da marca.

Isso permite que o embaixador tenha mais de uma função na comunicação: é uma personalidade conhecida do público, mas também alguém que possui vivência com carros, velocidade e performance. Para uma marca que quer falar de confiança, essa combinação ganha importância.

A Webmotors afirma atuar em diferentes momentos da jornada automotiva, da compra e venda ao financiamento, assinatura e cuidados com o veículo. A intenção é fazer com que a presença de Caio acompanhe essa jornada, e não apenas um produto ou campanha específica.

E aí entra Márcia Sensitiva

Antes de revelar o novo embaixador, a marca criou uma história que poderia circular por diferentes ambientes.

Entre 28 de setembro e 1º de outubro, peças de mídia exterior em São Paulo traziam a mensagem "Leitura de Futuro Profissional", uma data e um QR Code. O nome de Caio e a Webmotors não apareciam inicialmente.

A ação levava o público para uma página em que Márcia Sensitiva conversava com os visitantes. Nas redes, o mistério ganhou novos capítulos, com conteúdos sobre mudanças de rota, novos caminhos e previsões. Perfis como Festa da Firma e Perrengue Chique também participaram da repercussão.

Só no dia 2 de outubro veio a revelação: as referências da previsão — velocidade, motor, novas estradas e novos rumos — apontavam para a nova parceria de Caio com a Webmotors.

É uma construção que interessa ao marketing porque transforma uma informação corporativa em narrativa. Em vez de simplesmente anunciar "Caio Castro é o novo embaixador", a marca criou uma pergunta antes de entregar a resposta.

Desafio começa agora

O anúncio pode gerar atenção. O problema, como sempre, é o que acontece depois.

A Webmotors diz que pretende construir uma associação recorrente entre Caio e a marca, adaptando a parceria às linguagens de cada plataforma. Esse ponto será mais importante do que a própria revelação.

Uma ação de suspense pode gerar curiosidade durante alguns dias. Uma parceria de nove meses precisa produzir histórias suficientes para não parecer apenas uma sequência de aparições de celebridade. É aqui que a estratégia é testada de verdade.





A Webmotors tem um território amplo para explorar porque a relação com um carro não termina na compra. Existe financiamento, assinatura, manutenção, uso, troca e uma série de decisões ao longo do caminho.

Se Caio conseguir ocupar esses diferentes momentos sem parecer apenas um garoto-propaganda, a escolha ganha consistência. A campanha fala sobre previsão, mas o movimento da Webmotors é bastante concreto: transformar um embaixador num ativo contínuo de marca. A próxima etapa será mostrar se essa história consegue ir muito além da revelação.