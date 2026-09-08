Foto: Divulgação Campanha da Leo transforma tecnologias do Jeep Avenger em “superpoderes” com referências à Marvel

Há nomes de produtos que parecem feitos para a publicidade. O novo Jeep Avenger é um deles. Ao chegar oficialmente ao mercado brasileiro, o SUV compacto ganhou uma campanha da Leo que transforma seu próprio nome em ponto de partida para uma narrativa com Thanos, Magneto, Ultron, Galactus e até ChatGPT.

A ideia pode parecer simples, mas revela uma escolha cada vez mais importante na comunicação de produtos tecnológicos: em vez de despejar especificações, transformar atributos técnicos em uma história que as pessoas tenham vontade de acompanhar.

Com o conceito "Tecnologia também é um superpoder", a Jeep coloca o Avenger diante de desafios inspirados no universo Marvel. O objetivo não é apenas associar o carro aos super-heróis, mas usar esse repertório conhecido para explicar o que existe dentro do veículo.

Tecnologia sai da ficha técnica

Motorização híbrida MHEV, sistema ADAS Nível 2 com Piloto Automático Adaptativo e faróis inteligentes poderiam facilmente aparecer em uma sequência convencional de demonstração de produto.

Na campanha, eles ganham função narrativa.

O filme começa durante um test drive. A motorista ouve do vendedor que, além dos atributos apresentados, o carro "ainda tem nome de herói". A partir daí, a experiência deixa de ser uma simples demonstração e passa a incorporar elementos de ação inspirados nos vilões da Marvel.

Em determinado momento, motorista e vendedor recorrem ao ChatGPT para encontrar uma saída. A ferramenta indica um caminho off-road e leva a história para um terreno em que outra característica tradicional da Jeep entra em cena.





É uma maneira de falar de tecnologia sem transformar a campanha em manual de instruções.

Entretenimento como tradutor

A estratégia também mostra como propriedades culturais podem funcionar como tradutoras de atributos de marca.

Marvel é reconhecida por personagens, poderes e desafios extraordinários. O Avenger, por sua vez, precisa provar que sua tecnologia pode fazer diferença em situações concretas. A conexão entre os dois universos permite que uma característica técnica ganhe contexto.

Esse tipo de associação depende, naturalmente, de uma conexão legítima. Neste caso, ela começa pelo próprio nome do veículo. O Avenger já carrega uma referência direta ao universo dos heróis e a Leo aproveita essa pista para construir a campanha.

"Escutar o que o próprio produto tem para dizer costuma ser um caminho para boas ideias", afirma Vinicius Stanzione, CCO da Leo. É justamente essa lógica que sustenta a campanha: o território criativo não foi colocado sobre o produto, mas extraído dele.

Uma estratégia que não é nova para a Jeep

A campanha também não aparece isoladamente. A Jeep recorre com frequência a grandes universos do entretenimento para apresentar seus modelos. Antes do Avenger, a marca utilizou referências de O Rei Leão para comunicar a evolução do Renegade.

A diferença agora está no modo como a tecnologia assume protagonismo.

O lançamento do Avenger representa ainda um novo capítulo para a Jeep no Brasil, em um momento de renovação do portfólio. A parceria com a Leo, que também trabalhou no novo Renegade, acompanha esse movimento e coloca a comunicação como parte da construção de desejo em torno dos novos produtos.





No fim, a campanha encontra uma solução para um desafio recorrente da publicidade automotiva: como falar de tecnologia sem parecer uma apresentação técnica?

A resposta da Jeep foi transformar especificações em poderes, vilões em obstáculos e o test drive em uma aventura.

É uma escolha que reforça uma regra importante para marcas que precisam comunicar inovação: quando a tecnologia é difícil de explicar, talvez o caminho não seja falar mais sobre ela, mas encontrar uma boa história para demonstrar o que ela é capaz de fazer.



