Foto: Divulgação Após teste no Nordeste, Mini Paçoquita chega ao país inteiro e transforma uma collab regional em aposta nacional

Uma boa collab não precisa inventar um desejo. Às vezes, basta perceber que ele já existe.

É justamente esse o movimento por trás do retorno do Mini Paçoquita, parceria entre Paçoquita e Kibon que nasceu com distribuição restrita ao Nordeste em 2025 e agora chega a pontos de venda de todo o Brasil, em edição limitada, a partir de setembro.

O detalhe mais interessante da história não está apenas no produto. Está no caminho percorrido até ele ganhar escala nacional: a resposta do consumidor ajudou a decidir o próximo passo das marcas.

Em um mercado no qual empresas investem cada vez mais em dados, pesquisas e plataformas para tentar antecipar comportamentos, existe algo poderoso em observar o que o público pede espontaneamente.

Quando a collab deixa de ser novidade

Collabs se tornaram uma ferramenta recorrente para gerar conversa, experimentação e aproximação cultural. Mas existe uma diferença importante entre juntar dois logos e criar uma combinação que faça sentido para o consumidor.

Paçoquita e Kibon partem de ativos bastante conhecidos: de um lado, o sabor associado à marca de amendoim; do outro, a experiência da Kibon na categoria de sorvetes. O resultado é um produto que não depende de uma explicação sofisticada para ser entendido.

A combinação já chega carregada de reconhecimento.

Isso reduz uma das principais barreiras de qualquer lançamento: convencer o consumidor de que vale a pena experimentar.

Consumidor como laboratório

A primeira edição, limitada ao Nordeste, funcionou também como uma espécie de teste de mercado. Depois da comercialização regional, vieram pedidos de consumidores de outras regiões para que o produto chegasse ao restante do país.

A decisão de ampliar a distribuição mostra uma lógica cada vez mais relevante para o marketing: testar menor, ouvir rápido e escalar quando existe sinal claro de demanda.

Não se trata apenas de social listening como ferramenta de monitoramento. É uma mudança de postura. O consumidor deixa de ser apenas destinatário da campanha e passa a participar, ainda que indiretamente, da evolução da oferta.

Para as marcas, isso significa transformar uma reação em oportunidade de negócio.

A força de ocupar outra ocasião

Existe ainda uma segunda camada estratégica nessa parceria.

Para Paçoquita, entrar no universo dos sorvetes significa levar um sabor conhecido para uma categoria especialmente associada aos meses quentes. Para Kibon, o Mini Paçoquita reforça a proposta da linha de produtos menores e aproxima o sorvete da lógica de snack e de ocasiões individuais de consumo.

É aí que a collab deixa de ser apenas uma ação de marketing e passa a cumprir uma função comercial.

Marcas fortes não precisam necessariamente criar novas categorias. Muitas vezes, precisam encontrar novos momentos para serem escolhidas.

A memória afetiva ajuda nesse processo. Um sabor conhecido pode funcionar como ponte para uma experiência diferente e reduz a distância entre familiaridade e novidade.

O verão como território de expansão

A chegada nacional em setembro também não acontece por acaso. O produto entra no mercado antes da temporada de primavera e verão, período estratégico para a categoria de sorvetes.

O Mini Paçoquita chega em caixas de 92 gramas, com preço sugerido de R$ 15,99, e amplia a presença da marca de amendoim em uma ocasião de consumo diferente daquela tradicionalmente associada aos seus produtos.

Para o marketing, há uma lição importante nesse movimento.





Nem toda inovação precisa parecer radical. Às vezes, inovação é pegar um ativo que o consumidor já conhece, colocá-lo em outra categoria e criar uma nova razão para escolhê-lo.

O desafio, daqui para frente, será transformar esse tipo de parceria em algo mais consistente do que uma novidade de verão. Se a experiência nacional repetir a força demonstrada no Nordeste, a collab terá provado que escuta, memória afetiva e estratégia comercial podem trabalhar juntas.

No fim, talvez seja esse o verdadeiro valor de uma boa parceria entre marcas: não apenas fazer o consumidor falar sobre um produto, mas fazer com que ele queira colocá-lo na rotina.