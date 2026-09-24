Foto: Divulgação Caloi revisita a campanha “Não Esqueça Minha Caloi” para incentivar brincadeiras ao ar livre e reconectar pais e filhos longe das telas

Há campanhas que envelhecem. E há campanhas que ficam guardadas na memória até encontrar uma nova razão para voltar. A Caloi escolheu a segunda opção.

Lançada nos anos 1980, "Não Esqueça Minha Caloi" se tornou uma das campanhas mais lembradas da marca ao falar diretamente com o público infantil. Mais de quatro décadas depois, a Caloi revisita esse território com uma mudança importante: agora, a conversa não é com a criança que pede a bicicleta, mas com o adulto que um dia esteve desse outro lado.

Criada pela agência D'om Soluções Improváveis, a iniciativa chega com o conceito "Não Esqueça a Caloi do Seu Filho" e busca recuperar a memória afetiva dos pais para estimular uma mudança no presente. A proposta convida as famílias a redescobrirem, juntas, experiências de brincadeira que marcaram a infância de outras gerações.

"Não Esqueça a Caloi do Seu Filho" usa a nostalgia como ponto de partida para falar de uma questão bem contemporânea: quanto espaço as telas passaram a ocupar na infância?

Nostalgia sozinha não sustenta campanha

É uma escolha inteligente de território porque não tenta simplesmente repetir o passado. A Caloi pega um patrimônio conhecido e dá a ele uma nova função. A bicicleta deixa de ser só o produto da lembrança e passa a representar liberdade, rua, amigos, descoberta e tempo compartilhado.

Para as marcas, existe uma lição importante aí. Nostalgia, sozinha, não sustenta uma campanha. Reproduzir uma assinatura antiga, recuperar uma estética conhecida ou reapresentar um personagem querido pode gerar reconhecimento, mas não necessariamente relevância.





O que faz a estratégia da Caloi funcionar é a tentativa de conectar a memória dos pais a uma tensão que eles reconhecem no presente.

Recurso analógico para falar do mundo digital

A campanha também amplia essa conversa para além da publicidade tradicional. Entre setembro e novembro, ela será veiculada em Meta e YouTube, além de diferentes canais de TV. Também estão previstas intervenções urbanas espalhadas pelo país, além do resgate dos antigos bilhetinhos associados à campanha original.

Esse detalhe é especialmente interessante. Um elemento analógico de uma campanha dos anos 80 volta justamente para falar sobre uma infância cada vez mais mediada por dispositivos digitais. A linguagem da época vira ferramenta para discutir um comportamento de agora.

Agora, o convite é para os pais

Existe, ainda, uma inversão de papéis. Se antes a criança era quem queria a Caloi, agora são os pais que recebem a convocação para criar oportunidades para os filhos pedalarem, brincarem e explorarem espaços fora das telas.

Isso coloca a bicicleta no centro de uma conversa maior sobre experiências — e esse talvez seja o ativo mais valioso da campanha.

Para uma marca com mais de 128 anos, revisitar o passado pode parecer o caminho mais óbvio. O desafio está em não transformar legado em peça de museu.





A Caloi tenta fazer justamente o contrário: usa uma lembrança antiga para provocar uma pergunta atual. Afinal, não basta lembrar da infância que os pais tiveram. Para as marcas, o desafio é entender como participar da infância que os filhos estão vivendo.

A campanha não vende só a ideia de voltar a pedalar — vende uma possibilidade de tempo. Numa rotina infantil cada vez mais disputada pelas telas, talvez seja esse o território de marca que realmente interessa.