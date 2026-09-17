Foto: Divulgação Ipanema aposta na autenticidade em nova campanha criada pela AlmapBBDO

O marketing passou anos ensinando o consumidor a seguir tendência. Agora vem uma provocação no sentido contrário: e se escolher diferente for o verdadeiro sinal de pertencimento?

É essa a aposta da Ipanema em "Você não é todo mundo", primeira campanha assinada pela AlmapBBDO desde que a agência assumiu a comunicação full service da marca, em abril. O trabalho apresenta a coleção Sempre Nova, com 12 modelos femininos, infantis e baby — mas a ambição vai além do catálogo: é criar um território próprio para a Ipanema num mercado disputadíssimo.

Quando uma frase popular vira ativo de marca

A força do conceito está menos na frase em si e mais no novo contexto que ela ganha.

"Você não é todo mundo" é uma expressão que a maioria dos brasileiros já ouviu de pai ou mãe, geralmente para lembrar que seguir a turma não é obrigação. A Ipanema pega esse conselho de infância, leva para a vida adulta e questiona por que tantas decisões de consumo acabam reproduzindo o mesmo padrão.





Para uma marca de moda, faz sentido puxar esse fio. Cor, modelo e combinação deixam de ser só atributo de produto e viram ferramenta de expressão individual. Paulo Barth, diretor comercial da Grendene, resume: moda e estilo são formas de expressão pessoal — e é daí que a campanha parte.

Diferenciação está na cultura, não no portfólio

O ponto mais interessante do case é a tentativa de transformar variedade de produto em território cultural.

Em vez de vender a Ipanema pela quantidade de modelos disponíveis, a campanha associa essa variedade à ideia de liberdade de escolha. Para isso, entram em cena criadoras de conteúdo de moda e estilo, cada uma falando com sua própria comunidade.

Faz sentido dentro da lógica atual de atenção fragmentada: uma campanha não precisa mais falar do mesmo jeito com todo mundo. Basta ter uma ideia central forte o bastante para que comunidades diferentes construam suas próprias leituras dela.

O tamanho do desafio por trás da campanha

Essa mudança de discurso acontece dentro de um negócio de escala global. A Grendene está em mais de 100 países, mas segue com o Brasil como seu principal mercado: no segundo trimestre de 2026, o país respondeu por 74,3% da receita bruta e 84% do volume de pares vendidos pela companhia.

Os números dão a medida do desafio: construir relevância local sem abrir mão de escala.





A campanha vai ao ar em TV aberta, CTV, mídia OOH e plataformas digitais, com estratégia Always On.

Uma hipótese de posicionamento, não só uma assinatura

A provocação da Ipanema não fica só nas sandálias. Ela toca num problema maior do marketing atual: como estimular identificação numa cultura movida a tendência e algoritmo, sem transformar a própria autenticidade em mais um padrão de consumo a ser seguido.

É por isso que "Você não é todo mundo" funciona menos como slogan e mais como hipótese de posicionamento — uma aposta que só vai se confirmar com o tempo, conforme a marca sustentar (ou não) esse discurso fora da campanha.