Ayrton Senna morreu há mais de 30 anos. Mesmo assim, sua marca ainda encontra gente nova para conquistar — gente que nunca viu ele correr. A aposta da vez é vem em 931 peças de LEGO e é aí que a ideia fica interessante.
A Senna Brands anunciou uma nova parceria com a LEGO para recriar o capacete que Ayrton usou em 1988, ano do seu primeiro título mundial . É a segunda vez que as marcas trabalham juntas: a primeira foi o LEGO Icons McLaren MP4/4 Senna, de 2024 .
Mais do que um lançamento para colecionador, o case mostra como a marca Senna usa o licenciamento como motor de expansão internacional — sem deixar de lado a história de Ayrton, que se mantém viva para gerações que não têm nenhuma lembrança afetiva das pistas dos anos 80 e 90.
Capacete que junta duas eras do Senna
O LEGO Editions Ayrton Senna Helmet reproduz o capacete amarelo com as listras verde e azul e os patrocinadores originais da época . O conjunto vem com uma minifigura exclusiva do piloto — que veste uma camiseta com o Senninha, personagem que o próprio Ayrton criou em 1994 .
Esse detalhe não é acaso. Colocar Senna e Senninha no mesmo produto conecta duas fases da mesma propriedade: o campeão e o personagem que ele deixou para as crianças. O objetivo não é só relembrar um título — é manter viva uma mentalidade, símbolos que ainda fazem sentido para quem está descobrindo essa história agora.
Toda marca construída em cima de uma grande personalidade enfrenta o mesmo dilema: como manter a autenticidade sem virar peça de museu? Uma saída é colocar esse legado em espaços e meios nos quais o público já está — e é exatamente o que a Senna Brands faz aqui.
Por que o adulto colecionador virou alvo do marketing
A escolha da LEGO não é aleatória. O mercado de brinquedos mudou, e os chamados " kidults" — adultos que compram brinquedos e colecionáveis para si — puxam boa parte desse crescimento. Segundo o Circana 2026 Global Toy Report, o setor faturou US$ 123 bilhões no último ano, 8% a mais que no anterior.
No Brasil, o retrato é parecido. Produtos que conversam com várias gerações já respondem por 21% do faturamento do setor de brinquedos. Os itens voltados a adolescentes e adultos somam outros 13% das vendas, com crescimento de 38% ao ano.
Isso muda a lógica de compra. Ninguém pega um capacete de LEGO para "brincar". Compra para lembrar, para expor na estante, para ter por perto um pedaço de uma história que importa. E é exatamente nesse espaço que uma marca como Senna encontra terreno fértil.
Licenciamento como estratégia de expansão
A Senna Brands hoje soma 65 parceiros ativos e presença em 70 países — números que ajudam a entender o tamanho da ambição por trás da operação.
Nesse modelo, o licenciamento funciona como atalho. Em vez de construir sozinha uma presença em cada categoria e cada mercado, a marca se associa a empresas que já têm distribuição, conhecimento local e credibilidade com seus públicos.
A LEGO encaixa perfeitamente nessa conta: também é uma marca que vive de memória, cultura pop e colecionismo. Sua linha de capacetes de Fórmula 1 já inclui nomes como Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Lando Norris . Senna entra nesse time não só como piloto histórico, mas como propriedade capaz de gerar desejo décadas depois de aposentado.
No Brasil, o set chega às lojas em 29 de setembro, por R$ 799,99 . Parte dos royalties de licenciamento vai para o Instituto Ayrton Senna, que atua há mais de 30 anos em educação pública.
O que fica para quem trabalha com marca
O capacete é só o produto na prateleira. O negócio de verdade está em outro lugar: fazer com que uma história conhecida continue a gerar desejo e conexão em mercados que não param de mudar.
Para quem trabalha com marketing, o case deixa uma lição simples: marca com legado não precisa escolher entre preservar a própria história e conquistar público novo. O trabalho é achar os parceiros e os formatos certos para fazer as duas coisas ao mesmo tempo.