Divulgação Novo Palco Mundo do Rock in Rio

O último fim de semana do Rock in Rio 2026 começa com um ativo que nenhuma marca compra sozinha: atenção. Mas, em um festival capaz de produzir milhares de estímulos simultâneos, estar presente é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é virar assunto.

Os primeiros quatro dias mostram que isso aconteceu em escala. Entre 1º e 7 de setembro, o festival gerou 259.075 menções nas redes sociais, com 1,32 milhão de interações, segundo levantamento da Human Data, empresa de dados e inteligência artificial para marketing de influência do Spark Group.

A análise monitorou X, Instagram, TikTok, YouTube, blogs e Facebook e identificou 2.526 autores únicos. Mais importante que o volume, porém, é entender onde a atenção se concentrou.

E é aí que os dados ficam mais interessantes para o mercado.

O palco ainda manda — mas não sozinho

Entre os shows, Foo Fighters liderou a repercussão, com 22% da conversa relacionada aos temas monitorados. Entre os artistas do l ine-up, Calvin Harris apareceu como o nome mais citado, com 8,5% das menções.

O dado parece óbvio: música é o principal produto do festival. Mas existe uma lição importante para as marcas.

Em um ambiente em que todo mundo disputa atenção, não basta estar associado ao evento. É preciso criar um acontecimento capaz de competir com o próprio entretenimento.

A média diária de menções ao Rock in Rio cresceu 119% durante o festival em comparação com o período pré-evento. O volume confirma a força do momento ao vivo, mas também mostra que o festival é uma máquina de conversas em tempo real.

Para o marketing, isso muda a lógica da ativação.

Uma experiência desenhada para funcionar apenas no espaço físico pode perder metade do seu potencial. O que acontece no festival precisa ter capacidade de continuar a circular quando o consumidor tira o pé da Cidade do Rock.

Quando o brinde vira conteúdo

Entre os patrocinadores, a TIM concentrou 55% das menções relacionadas às marcas presentes no festival e registrou 90% de sentimento positivo nas publicações que fizeram referência à empresa.

Mas talvez o dado mais revelador esteja nos objetos.

"Brinde", "estande", "kit" e "copo" aparecem entre os termos mais associados às ativações físicas. iFood, Natura, KitKat e Heineken também aparecem relacionados a essas conversas.

Isso diz muito sobre a relação entre experiência e conteúdo.

Em uma era de excesso de conteúdo digital, aquilo que o consumidor pode tocar, carregar, fotografar e mostrar ainda tem força. Um copo pode parecer um detalhe operacional. Nas redes, pode virar lembrança, prova de presença, elemento de identificação ou até peça de conteúdo.

O físico não morreu. Ao contrário: quando bem pensado, ele ganha uma segunda vida no digital.

A métrica que importa é a capacidade de reagir

Existe ainda uma mudança mais profunda nesse tipo de análise. O valor dos dados não está apenas em descobrir, depois do evento, qual marca teve mais menções.

O verdadeiro diferencial está na velocidade.

Se uma ativação gera uma reação inesperadamente positiva, existe uma oportunidade de amplificá-la enquanto a conversa está quente. Se algo produz atrito, há espaço para corrigir a rota. Se determinado artista, objeto ou experiência domina a conversa, marcas podem ajustar sua atuação.

Isso exige uma mudança de mentalidade: o planejamento não termina quando o festival começa.

Em grandes eventos, estratégia precisa conviver com improviso. Dados precisam encontrar decisões. E inteligência artificial pode ajudar justamente nesse intervalo entre o que aconteceu e o que a marca fará a seguir.

O festival como laboratório de atenção

O Rock in Rio oferece, portanto, um laboratório privilegiado para observar o comportamento contemporâneo.

A música ainda é o grande motor. Mas marcas podem conquistar espaço quando entendem a cultura do evento, criam experiências relevantes e conseguem transformar presença em participação.

O recado para o mercado, especialmente às vésperas do último fim de semana, é direto: não basta medir quem falou da sua marca. É preciso entender por que falou, o que gerou a conversa e o que fazer com essa informação.





No marketing de experiência, talvez a maior vantagem competitiva não esteja na ativação mais grandiosa, mas na marca capaz de escutar melhor e reagir mais rápido.

Porque, quando milhares de pessoas falam ao mesmo tempo, a disputa já não é por presença.

É por relevância.



