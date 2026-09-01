Foto: Divulgação Renata Persona, nova diretora de Marketing e Growth LATAM da TotalPass

A TotalPass começa setembro com uma mudança importante em sua estrutura de marketing. A companhia promoveu Renata Persona ao cargo de diretora de Marketing e Growth para a América Latina. Até então head de Marketing LATAM, a executiva amplia agora seu escopo e passa a liderar as duas frentes de forma integrada.

A mudança acontece em um momento de expansão da operação da companhia na região e reforça a estratégia de aproximar construção de marca e crescimento do negócio.

Renata chegou à TotalPass em 2023, quando assumiu a liderança de Marketing. Desde então, participou das iniciativas voltadas ao fortalecimento e à expansão da marca, passando a responder agora por uma agenda mais ampla, que contempla tanto o mercado corporativo quanto os usuários finais da plataforma.

Experiência em marketing e negócios

Formada em Relações Internacionais e com MBA em Marketing, Renata construiu sua carreira entre as áreas de vendas e marketing. Antes da TotalPass, passou por empresas como Volkswagen, OLX e Banco Next, com experiência em branding, performance, inbound marketing e CRM.

Na nova posição, sua principal missão será ampliar a integração entre marketing e growth e apoiar a estratégia de negócios da TotalPass nos diferentes mercados em que atua.

A companhia oferece benefícios corporativos relacionados a saúde e bem-estar e integra o grupo Bio Ritmo/Smart Fit. Atualmente, está presente no Brasil e no México, com mais de 42 mil academias e estúdios (sendo 35 mil no Brasil) e mais de 250 modalidades disponíveis.

Além da atividade física, a plataforma reúne serviços relacionados à saúde mental, com centenas de conteúdos de meditação, psicólogos para consultas on-line e atendimento individualizado com nutricionistas.

Uma cadeira com atuação regional

Com a promoção, Renata passa a ter uma responsabilidade que ultrapassa a operação brasileira. A posição de diretora de Marketing e Growth LATAM coloca sob sua liderança as estratégias de crescimento e consolidação da marca nos mercados latino-americanos em que a TotalPass está presente.

A escolha também mantém uma característica da gestão anterior: a proximidade entre marketing e negócio.

A diferença agora está no tamanho da agenda. Em vez de atuar exclusivamente na liderança de Marketing, Renata passa a concentrar também as estratégias de growth, com o desafio de conectar aquisição, relacionamento, performance e construção de marca.

A movimentação acompanha uma transformação que acontece dentro das estruturas de marketing de grandes empresas, com áreas antes separadas passando a trabalhar de maneira cada vez mais próxima.





No caso da TotalPass, a mudança ganha dimensão regional e coloca a executiva à frente de uma estratégia que precisa conversar com dois públicos distintos: as empresas que contratam o benefício e os colaboradores que utilizam a plataforma.

A expectativa, portanto, é que a nova estrutura dê mais integração à atuação da marca e acompanhe o próximo ciclo de expansão da companhia na América Latina.

Mais do que uma troca de cargo, a promoção de Renata Persona sinaliza uma ampliação de responsabilidade e de participação do marketing na estratégia de crescimento da TotalPass.