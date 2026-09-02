Foto: Divulgação A Casa Reserva traduz a nova fase da marca, que completa 20 anos e amplia sua estratégia de expansão no país

Aos 20 anos, uma marca de moda poderia simplesmente comemorar o que construiu. A Reserva escolheu fazer outra coisa: olhar para o próximo ciclo e perguntar o que ainda pode fazer um consumidor desejar a marca.

A resposta passa por expansão, novas categorias, experiência e, principalmente, novas ocasiões de uso. É esse movimento que está por trás da estratégia da Casa Reserva, conceito que transforma a loja em algo mais próximo de um espaço de convivência do que de um ponto tradicional de venda.

A proposta chega em um momento de amadurecimento da marca, que hoje soma 188 unidades em mais de 100 cidades brasileiras, entre lojas próprias e franquias, segundo dados da Azzas 2154.

Da loja ao espaço de experiência

A Casa Reserva já conta com três unidades, no Morumbi e no Ibirapuera, em São Paulo, e no RioSul, no Rio de Janeiro. A meta é chegar a nove unidades até o fim de 2027, com prioridade em cidades consideradas estratégicas para a companhia.

O conceito parte de uma ideia simples: fazer o consumidor permanecer mais tempo na loja e encontrar ali diferentes motivos para estar.

O ambiente aposta em conforto, acolhimento e variedade de produtos. O mix não fica restrito às peças de vestuário e busca contemplar diferentes momentos da rotina, incluindo acessórios e itens para outras ocasiões.

É uma mudança importante porque amplia a função do ponto de venda.

Em vez de ser apenas o lugar onde se compra uma roupa, a Casa Reserva pretende ser um espaço em que o consumidor descobre, experimenta, conversa e se relaciona com a marca.

Menos logo, mais produto

A estratégia também aparece na própria construção dos produtos.

Depois de duas décadas consolidando uma identidade visual reconhecida, a Reserva começa a reduzir a dependência da logo como principal elemento de identificação. Tecidos, cortes, materiais, acabamento e design passam a ter mais protagonismo.

A mudança não significa abandonar um dos ativos mais reconhecidos da marca. Significa entender quando ele precisa aparecer — e quando o próprio produto pode carregar a assinatura da Reserva.

Essa é uma evolução natural para uma marca que já conquistou reconhecimento.

O desafio agora é transformar reconhecimento em desejo.

Crescer sem perder a identidade

A questão ganha ainda mais relevância diante da trajetória recente da empresa. Em 2020, a Reserva foi vendida para a então Arezzo&Co por R$ 715 milhões. Naquele ano, o faturamento havia ultrapassado R $ 300 milhões.

Agora, dentro do ecossistema da Azzas 2154, a marca entra em uma nova etapa de crescimento.

E crescimento, para uma marca de 20 anos, traz um dilema conhecido: como chegar a mais consumidores sem parecer que está tentando agradar todo mundo?

A Reserva parece apostar que a resposta está menos em abandonar sua identidade e mais em ampliar as razões pelas quais alguém escolhe a marca.

Qualidade, design, acabamento, experiência e relevância cultural entram nessa equação ao lado do reconhecimento já construído.

O próximo capítulo

A expansão das Casas Reserva e a reformulação da experiência digital fazem parte de uma estratégia maior de aproximação com o consumidor.

A ambição declarada é desenvolver novas categorias, ampliar a presença da marca e alcançar novas gerações sem perder o que a tornou reconhecível.





No varejo, essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis: crescer sem diluir o significado da marca.

Aos 20 anos, a Reserva parece ter entendido que seu próximo ciclo não depende apenas de abrir mais lojas ou vender mais produtos. Depende de aumentar o número de ocasiões em que o consumidor consegue enxergar valor na marca.

No fim, a disputa não é apenas por espaço no guarda-roupa.

É por espaço na vida do consumidor.