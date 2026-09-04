Foto: Divulgação Profissionais de diferentes áreas da economia criativa se reuniram em Brasília para retomar o Clube de Criação após mais de 20 anos

Durante mais de duas décadas, Brasília ficou sem um movimento organizado que reunisse profissionais em torno da criação. Agora, o mercado criativo da capital federal começa a mudar esse cenário — e a escolha pelo caminho é reveladora: antes de criar uma premiação, o novo Clube de Criação quer criar conexões.

Liderada pelos publicitários Duda Moreira Salles e Tiago Frechiani, a retomada teve seu primeiro encontro em 25 de agosto, na Arena Brasília, no Mané Garrincha. Foram 22 participantes, entre estudantes, profissionais de criação, diretores criativos e representantes de publicidade, digital, live marketing e design.

Mais do que um reencontro simbólico, a iniciativa tenta responder a uma questão prática: como aproximar profissionais que fazem parte do mesmo ecossistema, mas nem sempre compartilham repertório, experiências e oportunidades?

Antes de premiar, aproximar

A decisão de não começar por uma premiação própria talvez seja um dos aspectos mais interessantes da retomada.

Em vez de colocar o mercado imediatamente diante de uma disputa por troféus, o grupo pretende construir uma agenda permanente de encontros, formação e troca. A ideia é estruturar um Festival de Criação, com previsão de primeira edição próxima ao aniversário de Brasília, em 21 de abril de 2027.

O festival deverá funcionar como um espaço de conteúdo, inspiração, formação e fortalecimento da criação local. É uma mudança de prioridade importante: primeiro se constrói a comunidade; depois, se discute como reconhecer aquilo que ela produz.

A eventual criação de uma premiação continua no horizonte, mas não é tratada como ponto de partida.

O desafio de conectar gerações

Outro eixo definido pelo grupo é a aproximação com universidades, instituições de ensino e novos talentos.

Leituras de portfólio, palestras, workshops e encontros entre mercado e academia estão entre as iniciativas discutidas. A proposta é reduzir a distância entre quem já está estabelecido e quem ainda dá os primeiros passos.

Esse movimento também amplia a própria definição de mercado criativo. O primeiro encontro reuniu diferentes disciplinas e modelos de atuação, o que reflete uma realidade em que publicidade, design, digital e live marketing estão cada vez mais próximos.

Para Brasília, essa diversidade pode ser justamente uma das forças do novo Clube. A intenção declarada é formar um espaço plural, capaz de conectar diferentes gerações, especialidades e formas de trabalhar.

Uma construção que começa agora

Os próximos meses serão dedicados à estruturação da entidade. Modelo jurídico e institucional, formato de associação, contribuições dos integrantes, parcerias, benefícios e o projeto do Festival de 2027 estão entre os temas que ainda serão definidos.

Os encontros mensais devem ajudar a transformar a ideia em uma estrutura permanente. A próxima reunião está prevista para 15 de setembro.





O próprio nome ainda está em construção. "Clube de Criação" foi definido como nome-base, enquanto o complemento deverá ser escolhido por votação dos integrantes.

No fim, a retomada do Clube de Criação de Brasília representa algo maior do que a recuperação de uma marca ou de uma tradição interrompida há mais de 20 anos. Trata-se da tentativa de criar um ponto de encontro para um mercado que já existe, mas que agora busca se reconhecer coletivamente.

A criatividade brasiliense não está no zero a zero. O que começa agora é uma nova tentativa de organizá-la, conectá-la e dar a ela um espaço permanente de representação. E, nesse caso, talvez o primeiro grande resultado não seja um troféu, mas fazer com que mais profissionais passem a se conhecer.