Foto: Divulgação Campanha “Tecnologia Inacreditável”, da Tetra Pak, transforma a ciência por trás da embalagem cartonada em uma narrativa acessível ao consumidor

Em um mercado no qual marcas disputam atenção em poucos segundos, explicar tecnologia pode parecer uma tarefa pouco atraente. A Tetra Pak decidiu fazer o caminho contrário: transformar a ciência por trás de suas embalagens em uma história capaz de despertar curiosidade.

A campanha "Tecnologia Inacreditável", desenvolvida pela REF+, parte justamente de uma dúvida que pode existir na cabeça do consumidor: como uma bebida consegue permanecer segura e preservar seus nutrientes dentro de uma caixinha, sem refrigeração ou conservantes, até o momento da abertura?

A resposta virou conteúdo.

Da dúvida à narrativa

O ponto de partida da campanha é simples e eficiente. Em um filme de 45 segundos, um "cientista" explica a uma consumidora o funcionamento da embalagem cartonada e apresenta, de maneira lúdica, as seis camadas de proteção que fazem parte da tecnologia.

A campanha também mostra etapas que normalmente ficam invisíveis para quem está do outro lado da gôndola, como o processamento térmico, o envase asséptico, a máquina de envase e os tanques de pasteurização.

É uma escolha que diz muito sobre a comunicação de marcas de tecnologia e produtos industriais: quando o consumidor não consegue enxergar o diferencial, cabe à comunicação torná-lo compreensível.





No caso da Tetra Pak, a estratégia busca aproximar uma tecnologia presente no cotidiano de uma linguagem mais acessível. Em vez de simplesmente afirmar que a embalagem é eficiente, a campanha procura mostrar por que ela funciona.

Comunicação que não termina no filme

Outro aspecto relevante está na arquitetura da campanha. Com estratégia 100% digital, o filme principal será distribuído em plataformas de streaming e redes sociais. Os criadores de conteúdo ampliam a conversa.

A 4in, agência de influência do Grupo REF, reúne perfis de diferentes territórios, como ciência, cotidiano, família, gastronomia, esporte e curiosidades. A proposta é levar o assunto para contextos nos quais a tecnologia da embalagem possa fazer sentido de maneira natural.

Essa escolha evita concentrar toda a explicação em uma única peça publicitária. A tecnologia passa a ser apresentada sob diferentes perspectivas e linguagens, de acordo com os hábitos de consumo de conteúdo de públicos distintos.

A campanha terá veiculação contínua e impulsos programados até dezembro de 2026.

A força da integração

O projeto também evidencia uma tendência importante no mercado de comunicação: a busca por estruturas capazes de conectar criação, produção, mídia e influência dentro de uma mesma estratégia.

"Tecnologia Inacreditável" reúne REF+, Black Door e 4in. A REF+ responde pela campanha; a Black Door, também integrante do Grupo REF, assina a produção audiovisual; e a 4in conduz a frente de influência.

Mais do que uma soma de fornecedores, a proposta é construir uma narrativa que consiga circular por diferentes formatos sem perder sua essência.





Para marcas que trabalham com produtos complexos, essa integração ganha ainda mais importância. Afinal, não basta ter tecnologia. É preciso encontrar uma maneira de fazer com que ela seja entendida — e, principalmente, percebida como relevante.

O desafio de tornar o invisível interessante

A campanha da Tetra Pak acerta ao partir de uma característica que poderia permanecer restrita ao discurso técnico e transformá-la em uma história de curiosidade.

Esse talvez seja um dos principais desafios da comunicação contemporânea: encontrar interesse humano em assuntos que, à primeira vista, parecem pouco interessantes.

Quando uma marca consegue transformar uma camada de proteção, um processo industrial ou uma tecnologia de conservação em assunto de conversa, ela deixa de apenas explicar seu produto.

Passa a dar significado a ele.

E, em um ambiente de excesso de informação, fazer o consumidor querer entender como alguma coisa funciona pode ser tão poderoso quanto simplesmente dizer que ela funciona.