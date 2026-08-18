Foto: Divulgação Os atores Luciano Amaral, Cássio Scapin e Rosi Campos protagonizam campanha que resgata a memória afetiva de muitos brasileiros

Em um mercado no qual marcas disputam atenção em feeds cada vez mais saturados, a nostalgia voltou a ocupar um espaço estratégico na comunicação. Mas há uma diferença importante entre simplesmente recuperar personagens conhecidos e usar a memória afetiva para construir uma conversa atual. É nesse segundo caminho que o Outback aposta em sua nova campanha.

Criada pela DAVID em parceria com a Mynd, a ação reúne nomes que marcaram diferentes gerações brasileiras para promover o retorno das Boards Outback — tábuas que combinam diferentes pratos do cardápio e foram pensadas para compartilhar. O produto está presente, mas não é o único protagonista. A marca transforma a comida em um pretexto para falar sobre algo que ganhou valor em uma rotina cada vez mais acelerada: o encontro presencial.

Castelo Rá-Tim-Bum, Restart e Paquitas

O primeiro reencontro coloca Luciano Amaral, Cássio Scapin e Rosi Campos na mesma mesa, recuperando a memória de "Castelo Rá-Tim-Bum". A campanha ainda reúne outros nomes ligados ao imaginário popular, como Restart e as Paquitas da Xuxa.

A estratégia amplia o potencial da ação porque permite que diferentes públicos reconheçam referências próprias, sem exigir que todas as gerações tenham a mesma relação com os personagens. Cada reencontro é uma porta de entrada diferente para a mesma mensagem.

Promessas de encontro que não acontecem

O ponto de partida é simples e reconhecível. Grupos de amigos mantêm conversas ativas em aplicativos de mensagem, fazem planos, prometem marcar uma data — mas nem sempre conseguem transformar a intenção em encontro. Ao levar essa situação para a publicidade, o Outback encontra uma tensão contemporânea que vai além da categoria de alimentação.

É justamente aí que existe um aprendizado relevante para marcas e anunciantes. A nostalgia pode ser um atalho poderoso para gerar reconhecimento, mas seu valor comercial depende de como ela é conectada ao presente. No caso do Outback, o passado não aparece apenas como lembrança — é utilizado para provocar uma ação no presente. Se aqueles grupos conseguiram se reencontrar, a mensagem implícita é que qualquer turma também pode fazer isso.

Novas opções das Boards



A escolha também ajuda a resolver um desafio frequente da comunicação de marcas de consumo: como apresentar uma oferta sem transformar a campanha em simples anúncio de produto. As novas opções das Boards — Ribs & Steakhouse Pasta Board e Ribs & Aussie Beef Quesadillas Board —, chegam por R$ 139,90, mas aparecem inseridas em uma narrativa maior sobre compartilhamento, amizade e memória afetiva.

Para CMOs e agências, a campanha reforça uma tendência que merece atenção: produtos podem ganhar relevância quando deixam de ser tratados apenas como produtos e passam a funcionar como instrumentos de comportamento.





O desafio está em evitar que a nostalgia vire apenas um recurso estético ou uma coleção de referências conhecidas. Quando bem utilizada, ela pode fazer algo mais valioso: recuperar uma emoção antiga para estimular uma atitude nova.

No caso do Outback, a estratégia parece clara. A pergunta não é apenas o que comer — mas quem ainda está esperando aquele convite para finalmente marcar o encontro.