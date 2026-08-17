Foto: Divulgação Campanha criada pela iD\TBWA e protagonizada por Fernanda Lima aposta em cenas do cotidiano para aproximar a marca dos consumidores brasileiros

Por muito tempo, a comunicação do mercado de seguros encontrou seu principal argumento no que poderia dar errado. Acidentes, perdas, imprevistos e riscos ajudaram a construir uma linguagem baseada na prevenção. A nova campanha da Allianz Seguros parte de uma lógica diferente: vender proteção não pelo medo do futuro, mas pela liberdade de viver o presente.

Com o conceito "Você pronto para viver o melhor", a campanha institucional "Quem tem Allianz está pronto para viver o melhor", criada pela iD\TBWA, coloca Fernanda Lima no centro de uma narrativa que aproxima o seguro de situações cotidianas. A estratégia reúne produtos de Auto, Residência e Vida dentro de uma mesma plataforma criativa e tenta ampliar a percepção sobre o papel do seguro na vida financeira e pessoal dos consumidores.

Do risco para a possibilidade:

A mudança de abordagem é relevante para uma categoria que historicamente precisa explicar seu valor antes que o consumidor perceba uma necessidade concreta. O seguro é um produto cujo benefício muitas vezes está justamente naquilo que não acontece. Isso cria um desafio de comunicação: como tornar tangível algo que funciona como proteção para um cenário hipotético?

A Allianz encontra uma resposta ao deslocar o foco do problema para o momento que merece ser protegido. Nas cenas "congeladas" da campanha, a seguradora aparece como uma espécie de estrutura invisível que permite que experiências positivas continuem a acontecer. É uma construção menos centrada no risco e mais próxima de conceitos como tranquilidade, planejamento e confiança.

Por que Fernanda Lima

A escolha de Fernanda Lima também cumpre uma função estratégica. Mais do que utilizar uma celebridade para ampliar alcance, a marca associa sua comunicação a atributos de proximidade e credibilidade. Para uma categoria em que confiança é parte essencial da decisão de compra, a escolha do rosto precisa funcionar como extensão do posicionamento — e não apenas como recurso de mídia.

Meta de dobrar o faturamento até 2027

O movimento também está diretamente conectado aos planos de crescimento da Allianz no Brasil. Segundo a companhia, o investimento em marketing cresceu mais de 30% entre 2024 e 2025 e voltou a avançar mais de 30% entre 2025 e 2026. A empresa também estabeleceu a meta de dobrar o faturamento até 2027, tomando 2023 como base.

Nesse contexto, comunicação deixa de ser apenas uma ferramenta para gerar lembrança. Ela passa a ter papel na construção da capilaridade necessária para sustentar a expansão. A campanha terá execução 360 graus e combina mídia de grande alcance, canais digitais, além de ativos próprios, com foco em mercados prioritários.





O desafio para marcas de serviços é justamente transformar crescimento geográfico em proximidade percebida. Estar presente em diferentes regiões não significa, necessariamente, fazer parte da vida das pessoas. Para isso, a comunicação precisa traduzir uma promessa nacional sem perder relevância local.

Proteção como parte do planejamento

No caso da Allianz, a campanha sugere uma mudança importante de território: o seguro deixa de aparecer apenas como resposta ao imprevisto e passa a ser apresentado como parte do planejamento para viver melhor.

Para CMOs, a reflexão vai além da publicidade. Em categorias baseadas em confiança, reposicionar a narrativa pode ser tão importante quanto ampliar distribuição. Quando o consumidor entende que proteção não serve apenas para evitar perdas, mas também para sustentar escolhas, o seguro deixa de ser percebido como custo — e passa a ocupar outro espaço na decisão de compra.