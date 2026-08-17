Foto: Divulgação Ludmilla estrela a campanha “Keep It Loose” e leva referências do hip-hop e do funk brasileiro para a nova comunicação da Levi’s

Há uma diferença importante entre contratar uma celebridade para uma campanha e escolher alguém capaz de alterar a forma como uma marca é percebida. A Levi's parece apostar na segunda alternativa ao anunciar Ludmilla como sua nova embaixadora no Brasil.

A escolha acontece em um momento em que marcas globais enfrentam um desafio cada vez mais complexo: manter consistência internacional sem transformar a comunicação local em mera adaptação de uma campanha estrangeira. Para empresas de escala global, a questão não é apenas estar presente em diferentes mercados, mas encontrar vozes que façam a estratégia parecer legítima em cada território.

"Keep It Loose" e Loose Prep

A campanha "Keep It Loose" é um bom exemplo dessa lógica. Criada globalmente, a plataforma apresenta o conceito Loose Prep, que combina referências tradicionais do estilo preparatory (roupas clássicas e acadêmicas de colégios preparatórios) com elementos esportivos e casuais. No Brasil, porém, a narrativa ganha outra camada ao incorporar a cultura hip-hop dos anos 1980 e sua evolução por meio dos paredões de som do funk.

É aí que Ludmilla deixa de funcionar apenas como rosto da campanha. Sua trajetória atravessa música, moda, comportamento e cultura popular, criando uma ponte entre diferentes públicos. A produção utiliza "You Gots To Chill" como trilha e aposta em uma cenografia com equipamentos de DJ, referências aos paredões e tons de verde — em uma tradução visual que procura ser brasileira sem abandonar a identidade global da Levi's.

Para o marketing, essa escolha também responde a uma questão comercial. A marca afirma que a parceria acompanha a expansão da categoria feminina no país. A embaixadora ajuda a ampliar relevância cultural, mas também precisa contribuir para aproximar a marca de novas consumidoras e ocasiões de consumo.

Diversidade como ferramenta criativa

A estratégia fica ainda mais interessante quando observada dentro do ecossistema global da campanha. Ludmilla passa a dividir a plataforma com nomes como Rosé, do Blackpink, e Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da NBA — personalidades de universos distintos, mas com algo em comum: transformam peças da mesma coleção a partir de suas próprias identidades.





Em vez de tentar padronizar a narrativa, a Levi's usa a diversidade de seus embaixadores como ferramenta criativa. A eficiência não está em repetir a mesma comunicação em todos os países, mas em criar uma plataforma suficientemente forte para comportar interpretações locais. Quando isso funciona, a marca preserva seus códigos enquanto permite que a cultura de cada mercado participe da construção da narrativa.

Audiência não é o começo da escolha certa

A escolha de uma personalidade não deveria começar pelo tamanho da audiência, mas pela capacidade de produzir significado para o negócio. Ludmilla chega à Levi's com uma identidade já construída. O desafio da marca, portanto, não é emprestar relevância à artista — mas transformar essa relevância em conexão, desejo e crescimento.

Em um mercado em que consumidores identificam rapidamente campanhas artificiais, talvez esse seja o verdadeiro valor de uma boa parceria: não parecer uma associação publicitária, mas uma extensão coerente daquilo que marca e personalidade já representam.