Foto: Mylena Saza Sarah Jessica Parker em parceria com Arezzo

Em um mercado cada vez mais disputado pela atenção do consumidor, apresentar uma coleção já não basta. As marcas de moda passaram a competir também pela capacidade de contar histórias capazes de gerar identificação, prolongar o tempo de contato com o público e fortalecer vínculos emocionais. Essa é a lógica que orienta a nova campanha da Arezzo para o Verão 27.

A marca estreia a microssérie "Obcecadas por Sapatos. Em Cada Cena", protagonizada por Sarah Jessica Parker, em uma estratégia que substitui o formato tradicional de campanha por uma narrativa dividida em seis episódios, lançados entre agosto e outubro. Mais do que apresentar produtos, a proposta é transformar os sapatos em elementos centrais de histórias inspiradas no cotidiano feminino.

Seis episódios em três meses

Ao distribuir o conteúdo ao longo de três meses, a Arezzo cria uma dinâmica diferente das campanhas convencionais — normalmente concentradas em um único lançamento.

Cada episódio acompanha Sarah Jessica Parker em situações como encontros, rituais, escolhas, desejos e novos começos, sempre com os calçados como parte da narrativa. A estratégia permite que a marca mantenha presença constante nas conversas digitais, estimulando novos pontos de contato com as consumidoras ao longo da temporada.





Em vez de comunicar apenas atributos dos produtos, a campanha aposta na construção de significado — uma tendência cada vez mais presente entre marcas que buscam gerar lembrança e preferência.

Por que Sarah Jessica Parker

A escolha da atriz vai além do apelo internacional. Sarah Jessica Parker construiu, ao longo da carreira, uma relação reconhecida com o universo da moda e, principalmente, dos sapatos — tornando-se uma referência para diferentes gerações.

Essa conexão ajuda a dar credibilidade ao discurso da campanha e fortalece atributos que a Arezzo pretende associar à coleção: autenticidade, elegância, personalidade e liberdade de escolha.

Segundo Alexandre Birman, CEO da Azzas 2154, dar continuidade à parceria representa um movimento natural para a marca, que busca transformar o lançamento da coleção em uma narrativa capaz de criar conexões mais profundas com as consumidoras.

Streaming, episódios e a publicidade

A microssérie também evidencia uma mudança importante nas estratégias de comunicação das marcas. Em vez de interromper a atenção do público com publicidade, cresce a aposta em formatos de entretenimento capazes de manter o consumidor engajado por mais tempo.





Ao construir uma história dividida em capítulos, a Arezzo aproxima sua comunicação da linguagem das plataformas de streaming e das redes sociais — ambientes onde o consumo de conteúdo seriado já faz parte da rotina do público.

Mais do que divulgar uma coleção, a campanha mostra como o storytelling se consolida como ferramenta estratégica para transformar produtos em experiências e campanhas em narrativas capazes de fortalecer o relacionamento entre marcas e consumidoras.