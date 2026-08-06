Em um mercado cada vez mais disputado pela atenção do consumidor, apresentar uma coleção já não basta. As marcas de moda passaram a competir também pela capacidade de contar histórias capazes de gerar identificação, prolongar o tempo de contato com o público e fortalecer vínculos emocionais. Essa é a lógica que orienta a nova campanha da Arezzo para o Verão 27.
A marca estreia a microssérie "Obcecadas por Sapatos. Em Cada Cena", protagonizada por Sarah Jessica Parker, em uma estratégia que substitui o formato tradicional de campanha por uma narrativa dividida em seis episódios, lançados entre agosto e outubro. Mais do que apresentar produtos, a proposta é transformar os sapatos em elementos centrais de histórias inspiradas no cotidiano feminino.
Seis episódios em três meses
Ao distribuir o conteúdo ao longo de três meses, a Arezzo cria uma dinâmica diferente das campanhas convencionais — normalmente concentradas em um único lançamento.
Cada episódio acompanha Sarah Jessica Parker em situações como encontros, rituais, escolhas, desejos e novos começos, sempre com os calçados como parte da narrativa. A estratégia permite que a marca mantenha presença constante nas conversas digitais, estimulando novos pontos de contato com as consumidoras ao longo da temporada.
Em vez de comunicar apenas atributos dos produtos, a campanha aposta na construção de significado — uma tendência cada vez mais presente entre marcas que buscam gerar lembrança e preferência.
Por que Sarah Jessica Parker
A escolha da atriz vai além do apelo internacional. Sarah Jessica Parker construiu, ao longo da carreira, uma relação reconhecida com o universo da moda e, principalmente, dos sapatos — tornando-se uma referência para diferentes gerações.
Essa conexão ajuda a dar credibilidade ao discurso da campanha e fortalece atributos que a Arezzo pretende associar à coleção: autenticidade, elegância, personalidade e liberdade de escolha.
Segundo Alexandre Birman, CEO da Azzas 2154, dar continuidade à parceria representa um movimento natural para a marca, que busca transformar o lançamento da coleção em uma narrativa capaz de criar conexões mais profundas com as consumidoras.
Streaming, episódios e a publicidade
A microssérie também evidencia uma mudança importante nas estratégias de comunicação das marcas. Em vez de interromper a atenção do público com publicidade, cresce a aposta em formatos de entretenimento capazes de manter o consumidor engajado por mais tempo.
Ao construir uma história dividida em capítulos, a Arezzo aproxima sua comunicação da linguagem das plataformas de streaming e das redes sociais — ambientes onde o consumo de conteúdo seriado já faz parte da rotina do público.
Mais do que divulgar uma coleção, a campanha mostra como o storytelling se consolida como ferramenta estratégica para transformar produtos em experiências e campanhas em narrativas capazes de fortalecer o relacionamento entre marcas e consumidoras.