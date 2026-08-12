Foto: Crédito/ Divulgação Felipe Francis Custódio, Rhay Fecchio, Simone Blaz, Bruna Sinhorini, Gabriela Maia e Caio Perez

O marketing de influência deixou de ser uma frente restrita a campanhas pontuais e passou a ocupar um espaço mais estratégico dentro das empresas. A movimentação da Publination neste mês de agosto acompanha essa transformação. A agência reestruturou sua liderança, criou uma diretoria inédita e ampliou a equipe para aproximar influência, dados e oportunidades de negócio.

A principal mudança é a criação da diretoria de negócios estratégicos, que será comandada por Felipe Francis Custódio — executivo com 20 anos de experiência e passagens por empresas como Nestlé, Africa, Publicis, Wieden+Kennedy e Tiger AI.

A chegada de Custódio representa uma tentativa de colocar inteligência comercial no centro da operação. O executivo terá como missão analisar as marcas que fazem parte da carteira da Publination e cruzar monitoramento de tendências, dados de performance e análise de concorrência para identificar oportunidades de expansão.

Diretoria que nasce antes do pedido

A mudança acontece em um momento no qual as marcas passaram a cobrar mais do marketing de influência. O desafio não está apenas em escolher criadores, produzir conteúdo e gerar alcance. A expectativa é entender como essas iniciativas contribuem para os objetivos do negócio.

"O mercado de influência amadureceu e as marcas não querem mais só campanha, mas também quem entenda o negócio delas e chegue com a solução antes que elas precisem pedir", afirma Bruna Sinhorini, fundadora e CEO da Publination.

A nova diretoria nasce com uma função que vai além do atendimento tradicional. A proposta é transformar informações que já estão disponíveis dentro das contas em recomendações comerciais e novas oportunidades.

A oportunidade quase sempre já está ali, dentro da conta. O que falta é alguém com tempo e método para enxergá-la Bruna Sinhorini, fundadora e CEO da Publination





Gabriela Maia e Simone Blaz promovidas durante gestação

A reestruturação não se limita à contratação de uma nova liderança. A agência também promoveu profissionais que já faziam parte da operação.

Gabriela Maia, que está há oito anos na Publination, deixa a posição de head para assumir a diretoria de atendimento — responde pelo relacionamento com clientes-chave e pela alocação estratégica.

Simone Blaz, que está há três anos na agência e acumula passagens por Ogilvy e 9ine, assume como head de atendimento — passa a liderar diretamente os gerentes e a responder pela gestão de processos e pelo padrão de entrega.

As duas promoções acontecem durante o oitavo mês de gestação das executivas. Segundo a Publination, a decisão de efetivar as profissionais antes da licença-maternidade reforça uma política interna que busca dissociar maternidade de interrupção no desenvolvimento profissional.

Novas lideranças para bens de consumo e beleza

A estrutura também ganha dois novos gerentes de atendimento. Caio Perez, ex-Spark com passagens por Leo Burnett e AlmapBBDO, chega para conduzir as contas de bens de consumo — com 15 anos de experiência no mercado.

Para as contas de beleza, a agência contratou Rhay Fecchio, ex-Awin Global, com 12 anos de carreira e experiência em influenciadores e afiliados.

Com a nova estrutura, a Publination passa a trabalhar com sete níveis de carreira na área de atendimento — organizando de forma mais clara as responsabilidades entre gestão, relacionamento e estratégia.

Método E.C.O. e a influência como ecossistema

Toda a arquitetura foi construída a partir do Método E.C.O. (Ecossistema de Crescimento Omnichannel), metodologia proprietária da Publination. A proposta é tratar o marketing de influência como um ecossistema contínuo — não como uma sequência de campanhas independentes. Cultura, descoberta, experiência e conversão passam a fazer parte de uma mesma lógica.





À medida que os investimentos no setor crescem e as marcas passam a cobrar resultados mais concretos, as agências precisam mostrar que conseguem participar não apenas da comunicação, mas também da estratégia de crescimento.

A influência já conquistou espaço no planejamento das marcas. Agora, a disputa está em provar quanto esse espaço pode gerar para os negócios.