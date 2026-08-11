Foto: Reprodução O fogo ganha status de protagonista na nova campanha global do Burger King, que transforma a tradição de grelhar hambúrgueres em um território de marca

O Burger King decidiu voltar às origens para falar sobre futuro. Em sua nova campanha global, a rede transforma o fogo em protagonista de uma narrativa que mistura história da humanidade, cultura e, claro, hambúrguer.

Criado pela Zurda Agency & Conciergency, de Buenos Aires, o filme "O fogo deixa tudo mais épico" adota um tom mais sério e poético do que aquele que o público brasileiro costuma associar à comunicação da marca. A estratégia, no entanto, parte de um território conhecido: o hambúrguer grelhado no fogo.

A diferença está na forma como o Burger King transforma esse atributo em uma ideia maior. Em vez de apenas afirmar que o produto tem sabor defumado, a campanha constrói uma espécie de ode ao elemento que está por trás desse diferencial.

Como o fogo virou símbolo de marca

A relação entre o ser humano e o fogo é o ponto de partida para o filme. A narrativa percorre diferentes situações para mostrar como as chamas estão associadas a transformação, energia e momentos marcantes. A mensagem é simples: se o fogo foi capaz de transformar a história da humanidade, também pode transformar um hambúrguer em algo especial.

É nesse momento que a estratégia de produto encontra a estratégia de marca. O fogo não aparece apenas como uma técnica de preparo — mas como um símbolo da identidade do Burger King.





Desde 1954, a companhia mantém a tradição de grelhar seus hambúrgueres no fogo. No Brasil, esse atributo ganhou ainda mais importância ao longo dos mais de 20 anos de atuação da marca, tornando-se uma das principais ferramentas para diferenciar o Burger King em um mercado dominado por grandes redes de fast-food.

"Anúncio Grelhado" a campanha global

O mais interessante da estratégia é que o Burger King não trata o fogo como uma característica isolada do cardápio. Ao longo dos anos, a marca transformou o atributo em um território criativo capaz de sustentar diferentes campanhas.

No Brasil, essa abordagem já apareceu em ações como "Anúncio Grelhado" — que convidava consumidores a "queimar" anúncios de concorrentes — e em uma iniciativa voltada aos gamers que também explorava peças publicitárias queimadas.

A nova campanha amplia esse repertório. Em vez de usar o fogo apenas para provocar a concorrência ou gerar uma ação promocional, a marca coloca o elemento no centro de uma narrativa institucional global. O produto ainda é o ponto de partida, mas o significado passa a ser muito maior.

Característica funcional vira história

Essa é uma das principais forças da campanha: transformar uma característica funcional em uma história capaz de ser contada em diferentes mercados. O filme parte de uma verdade simples sobre o produto — o hambúrguer é grelhado no fogo — e constrói em torno dela uma narrativa capaz de falar sobre cultura, comportamento e identidade.

A frase que dá nome à campanha resume essa lógica: "O fogo deixa tudo mais épico". No filme, o elemento aparece associado a diferentes situações, até chegar ao hambúrguer do Burger King. A marca, assim, não precisa disputar atenção apenas pelo preço, pelo tamanho do lanche ou por uma promoção. Ela disputa por uma associação que já faz parte de sua identidade.

Construção e ativação simultâneas

A campanha será veiculada em televisão e nas redes sociais, o que amplia a presença do conceito em diferentes pontos de contato. O movimento acontece em um momento no qual o Burger King também mantém outras frentes de comunicação no Brasil.

Na mesma semana, a rede apresentou uma campanha conjunta com a Shopee, protagonizada pelo ator Terry Crews, que oferece um cupom de R$ 20 na plataforma para clientes que comprarem o combo "King em Dobro", entre 4 de agosto e 7 de setembro.





São estratégias diferentes que ajudam a mostrar como a marca trabalha simultaneamente construção de identidade e ativação comercial.

Memória de marca

No caso da nova campanha global, a aposta é mais institucional: transformar aquilo que acontece dentro da cozinha em uma história capaz de ocupar a cabeça do consumidor.

O Burger King não está apenas dizendo que seu hambúrguer é feito no fogo. Está tentando fazer com que o consumidor associe o fogo à própria marca. Quando um atributo de produto consegue virar memória de marca, o fogo deixa de ser apenas parte da receita — e passa a ser parte da identidade.