Reprodução / Engenharia de Comunicação Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,3 bilhões e atrair milhares de turistas ao Rio de Janeiro

O Rock in Rio 2026 ainda nem começou, mas já ocupa espaço importante no planejamento das marcas. A poucos dias do festival, que acontece no Rio de Janeiro, empresas que estarão na Cidade do Rock começam a revelar estratégias que vão muito além da exposição de logotipo.

KitKat e Heineken, duas marcas com presença consolidada no evento, apostam em experiências capazes de colocar o público no centro das ativações. De espaços físicos a playlists construídas em tempo real, a lógica é transformar o patrocínio em uma extensão da experiência do consumidor.

A estratégia mostra como grandes eventos de música deixaram de ser apenas plataformas de visibilidade para se tornar territórios de relacionamento. Para as marcas, estar no festival significa disputar atenção em um ambiente no qual o público chega disposto a consumir conteúdo, compartilhar experiências e descobrir novidades.

Três andares, QR Code, Luísa Sonza e coleção da FRNC

Em seu terceiro ano como patrocinadora oficial do Rock in Rio, a KitKat prepara um espaço de três andares, desenvolvido pela agência Samba, com vista para o Palco Mundo.

Sob o conceito "Let's Rock the Break", a marca levará para a Cidade do Rock a plataforma VIB (Very Important Breaker), com programação que inclui DJ, break charm bar, brindes e máquina de garra. Uma das novidades deste ano é o agendamento via QR Code para organizar o fluxo de visitantes e facilitar o acesso às experiências.

Foto: Divulgação Projeto do espaço da KitKat para o Rock In Rio





A mecânica amplia a conexão com outras marcas presentes no festival. Entre as recompensas que serão entregues pela KitKat estão charms personalizáveis e passes para ativações de empresas como Latam e Itaú. A estilista Francesca, da FRNC, desenvolveu uma coleção exclusiva para influenciadores e convidados, enquanto a parceria com a Risqué resultou em uma linha de esmaltes.

A música continua no centro da estratégia. A KitKat escolheu Luísa Sonza e Dennis como embaixadores para o Rock in Rio. A promoção "Você VIB no Rock in Rio com KitKat" distribuiu mais de 100 ingressos para o gramado da Cidade do Rock e acessos a um show exclusivo com os dois artistas, marcado para 3 de setembro.

Público vira parte da trilha sonora

A Heineken também prepara uma estratégia que usa a música como ponto de conexão. Em parceria com o Spotify, a marca criou a Loudest Playlist — iniciativa que transformará as músicas mais cantadas pelo público durante o Rock in Rio em uma playlist construída em tempo real.

A ação faz parte de uma nova etapa da campanha "Fãs Têm Mais Amigos", que explora a capacidade das paixões compartilhadas de aproximar pessoas. O Rock in Rio Brasil 2026 também marcará os 15 anos de parceria entre Heineken e o festival.





A campanha nasceu globalmente na LePub Milão e ganhou no Brasil um ecossistema desenvolvido pela LePub São Paulo. Em vez de apenas transmitir uma mensagem sobre conexão, a marca transforma o comportamento do público em conteúdo — a Loudest Playlist continua viva depois que determinada música deixa de tocar no palco.

O desafio de ser lembrado após o último show

As duas estratégias partem de caminhos diferentes, mas revelam um mesmo movimento. A KitKat transforma seu espaço em uma plataforma de experiências com agendamento, brindes, personalização, artistas e parcerias. A Heineken utiliza tecnologia e comportamento do público para criar uma experiência que se prolonga além do evento.





O ponto em comum está na tentativa de fazer o consumidor participar da ação e não apenas assistir a ela. Esse movimento ajuda a explicar por que festivais de música se tornaram territórios tão disputados pelas marcas. O público chega ao evento com um interesse definido e uma disposição natural para viver experiências.

O patrocínio pode colocar uma marca diante de milhares de pessoas. Mas são as experiências que podem fazer com que ela permaneça na memória depois que o último show terminar.