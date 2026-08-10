FreePik Geração de leads perde protagonismo à medida que conversão, receita e retorno sobre investimento ganham peso nas estratégias de Marketing

Gerar leads já não basta. Em 2026, o m arketing passou a enfrentar uma cobrança mais direta: provar que sua operação consegue transformar atenção, interesse e oportunidades em receita. A mudança aparece com clareza na segunda edição da pesquisa Tendências de Marketing, Vendas e RevOps, realizada pela 8D Hubify em parceria com a PipeLovers.

Entre os 214 profissionais e líderes empresariais ouvidos pelo levantamento, 46,7% apontam a conversão de leads em vendas como o principal gargalo das operações de Marketing e Vendas. Na sequência aparecem a gestão e qualificação de leads (42,9%), a falta de alinhamento entre Marketing, Vendas e Atendimento (30,4%) e a mensuração de resultados (29,9%).

O dado revela uma mudança importante na régua de cobrança do setor. Se durante anos a capacidade de gerar tráfego e leads foi usada como principal sinal de eficiência, agora a pergunta é outra: quanto desse esforço efetivamente chega ao caixa?

Lead deixa de ser ponto de chegada

A transformação também aparece nas prioridades das empresas para este ano. Aumentar conversões e vendas é o principal objetivo para 58,4% dos entrevistados, enquanto gerar leads qualificados aparece para 45,3% e fortalecer marca e autoridade, para 38,3%.

A inversão é significativa. O lead continua importante, mas deixa de representar o resultado final da estratégia. Ele passa a ser uma etapa de uma jornada que precisa conectar aquisição, relacionamento, vendas e retenção.

É justamente nesse ponto que o conceito de Revenue Operations (RevOps) ganha espaço — ao aproximar áreas que tradicionalmente trabalharam com metas, dados e indicadores diferentes para construir uma operação orientada pela receita.

Integração entre Marketing, Vendas e Customer Success

Na prática, essa integração ainda está longe de ser realidade. Apenas 15,4% das empresas afirmam ter integração completa entre Marketing, Vendas e Customer Success. Outros 32,7% trabalham com integração parcial, enquanto 30,8% mantêm as áreas separadas.

O cenário é semelhante quando se olha para RevOps especificamente. Só 16,3% das empresas possuem equipe estruturada para a função. Outras 25,2% estão implementando a área, enquanto 15,4% ainda não conhecem o conceito.

O paradoxo está justamente aí: as empresas querem mais receita gerada pelo Marketing, mas muitas ainda operam com estruturas fragmentadas.

IA muda a porta de entrada do consumidor

A cobrança por conversão acontece ao mesmo tempo em que a inteligência artificial começa a alterar a própria jornada de descoberta das marcas.

Um dos dados mais expressivos da pesquisa está no avanço do Generative Engine Optimization (GEO) — estratégia voltada para aumentar a presença das marcas em mecanismos de busca baseados em IA. A prioridade passou de 8,9% em 2025 para 30,4% em 2026, superando o crescimento do SEO, que avançou de 31,3% para 42,5%.

O crescimento mostra que as empresas começam a olhar para além da disputa tradicional por posições nos buscadores. Se o consumidor passa a fazer perguntas diretamente a ferramentas de inteligência artificial, estar presente nas respostas também se torna parte da estratégia de aquisição.

Antes de preencher um formulário ou clicar em um anúncio, o consumidor pode ter pesquisado a categoria, comparado empresas e construído uma percepção sobre determinada marca — dentro de um assistente de IA.

Branding como ativo de confiança

Nesse novo cenário, branding também ganha uma função mais diretamente ligada ao negócio. Metade das empresas pretende ampliar os investimentos em construção de marca em 2026.

A pesquisa mostra ainda que a mídia paga continua dominante: foi citada por 66,4% dos entrevistados entre as estratégias que mais receberam investimentos em 2025. As redes sociais aparecem em seguida com 62,1%, enquanto CRM teve 43,9% e marketing de conteúdo, 43%. A mídia paga também lidera a percepção de retorno: 50% apontam o canal como o de maior ROI.

Mas o próprio estudo coloca esse resultado em perspectiva. Parte da performance das campanhas pode estar relacionada à autoridade e à lembrança construídas por outros canais — uma mudança relevante para um mercado acostumado a separar branding e performance em caixas diferentes.

44% vão aumentar orçamento

As empresas não estão recuando nos investimentos: 4 4% pretendem aumentar o orçamento de Marketing em 2026, enquanto 21,5% devem manter os níveis atuais. Entre organizações com mais de 200 funcionários, 37% estimam investir mais de R$ 500 mil ao longo do ano.

O aumento dos recursos, porém, vem acompanhado de uma cobrança maior. CAC, ROI, taxa de conversão, retenção, ciclo de vendas e receita ganham espaço na avaliação da eficiência das equipes.

O maior desafio de 2026 não é tecnológico

O cenário desenhado pela pesquisa aponta para um Marketing mais próximo da operação comercial. A disputa por audiência continua, a mídia paga segue relevante e a geração de leads permanece necessária. O que mudou é a expectativa sobre o que acontece depois.





A inteligência artificial acrescenta uma nova camada ao mudar a forma como consumidores descobrem empresas. SEO e GEO ampliam a disputa por visibilidade. Branding passa a funcionar como ativo de confiança. CRM ganha importância na jornada. E RevOps tenta colocar todas essas peças na mesma mesa.

As empresas já aprenderam a gerar atenção. Agora precisam descobrir como faze r Marketing, Vendas e relacionamento trabalharem sobre os mesmos dados, com os mesmos objetivos e com olhar para o mesmo resultado: receita. Porque, em um mercado no qual gerar um lead ficou cada vez mais acessível, o verdadeiro diferencial está na capacidade de transformar uma oportunidade em negócio.