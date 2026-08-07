Foto: Divulgação Guaraná Antarctica e PlayStation transformam o Shopping Cidade São Paulo em uma arena gamer com 14 estações de PS5, ativações gratuitas e experiências para fãs e novos jogadores

As marcas passaram anos disputando espaço nas telas. Agora, parte dessa disputa acontece fora delas. A parceria entre Guaraná Antarctica e PlayStation, que transforma o Shopping Cidade São Paulo em uma grande arena gamer entre os dias 8 e 16 de agosto, sempre das 10h às 22h, ilustra como o marketing de experiência ganhou um novo papel: criar encontros reais em torno de universos que nasceram no ambiente digital.

Mais do que oferecer 14 estações de PlayStation 5 para partidas gratuitas de EA SPORTS FC™, a iniciativa procura ampliar a relação entre consumidor e marca por meio da convivência. O objetivo não é apenas fazer o público jogar, mas transformar o shopping em um ponto de encontro para amigos, famílias, curiosos e fãs de videogame.

É uma estratégia que reforça uma tendência cada vez mais presente no branding: criar comunidades em vez de apenas campanhas.

O varejo como palco da experiência

Durante muito tempo, os shopping centers foram vistos como locais de compra. Hoje, tornam-se espaços de entretenimento e relacionamento.

Ao levar uma experiência gratuita para a Avenida Paulista, Guaraná Antarctica e PlayStation utilizam o ambiente físico para aproximar consumidores de um universo que costuma ser vivido dentro de casa.

A decisão também amplia o alcance da ação. Quem faz parte da comunidade gamer encontra um espaço para competir e socializar. Quem nunca teve contato com um PlayStation pode experimentar o console pela primeira vez, reduzindo uma barreira comum para novos consumidores.

Na prática, o evento transforma demonstração de produto em experiência de marca.

Muito além dos videogames

A programação revela que a estratégia vai além das partidas. Além das 14 estações de PlayStation 5, o espaço reúne desafios como chute a gol digital, distribuição de brindes exclusivos, degustação de Guaraná Antarctica e um espaço museu com produtos históricos e itens colecionáveis das duas marcas. Cada elemento amplia o tempo de contato do consumidor com a experiência e cria diferentes pontos de interação.

Entre os dias 8 e 15 de agosto, as ativações da Guaraná Antarctica acontecem por ordem de chegada. Já o acesso às estações de PlayStation 5 será gratuito, mediante agendamento prévio pelo aplicativo do Shopping Cidade São Paulo .

Esse conjunto mostra como o entretenimento deixou de ser um complemento para se tornar parte da estratégia comercial.

Do online para o presencial

Outro aspecto interessante é a integração entre diferentes plataformas.

A campanha "Sede de Jogar É Coisa Nossa" nasce no ambiente digital, conecta-se ao PlayStation Tournaments, promove uma promoção no Zé Delivery e termina com uma grande final presencial da Liga Guaraná.

Foto: Divulgação A ação leva o universo dos games para o varejo e reforça a aposta das marcas em experiências presenciais como estratégia de engajamento





Depois de semanas de disputas online, os quatro melhores jogadores do campeonato nacional desembarcam em São Paulo para disputar o título no dia 16 de agosto, em uma arena montada dentro do shopping, com arquibancada para o público e transmissão das partidas em telão.

Além de custear a viagem dos finalistas, Guaraná Antarctica premiará o campeão com um PlayStation 5 Pro. O segundo colocado receberá um PlayStation 5, enquanto terceiro e quarto lugares ganharão acessórios da marca, como controle premium, controle adicional ou headset.

O percurso ilustra uma mudança importante no marketing atual: experiências digitais e físicas deixaram de competir entre si. Hoje, funcionam como etapas complementares de uma mesma jornada.

Enquanto o torneio gera engajamento nas plataformas digitais, a final cria um momento capaz de produzir conteúdo, atrair espectadores e fortalecer a conexão emocional com a marca.

Quando a experiência se torna o produto

A parceria entre Guaraná Antarctica e PlayStation mostra que o valor de uma ação de marketing já não está apenas no alcance de uma campanha ou na exposição de um logotipo.





Está na capacidade de criar momentos compartilhados. Ao oferecer acesso gratuito ao PlayStation 5, reunir fãs em torno de uma competição nacional e transformar um shopping em um ambiente de convivência, as marcas deixam de falar apenas sobre seus produtos e passam a oferecer uma experiência.

Mais do que divulgar consoles ou refrigerantes, a iniciativa aproxima dois universos que compartilham um mesmo objetivo: criar ocasiões para que as pessoas joguem, torçam, conversem e permaneçam juntas por mais tempo.

No fim das contas, essa talvez seja a principal evolução do branding contemporâneo: em vez de interromper a atenção do consumidor, criar motivos para que ele queira permanecer junto da marca.

Serviço

Guaraná Antarctica e PlayStation Experience

Quando: de 8 a 16 de agosto de 2026, das 10h às 22h.

Onde: Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230, Bela Vista – São Paulo).

Entrada: gratuita.



PlayStation 5: acesso às estações entre os dias 8 e 15 de agosto mediante agendamento pelo aplicativo do Shopping Cidade São Paulo.

Final da Liga Guaraná: dia 16 de agosto, com arena aberta ao público, arquibancada e transmissão das partidas em telão.