Foto: Divulgação Com implementação nacional, a +Equilíbrio chega a mais de 150 lojas para aproximar consumidores de diferentes categorias de bebidas

Nos últimos anos, a indústria de bebidas deixou de disputar espaço apenas pelo sabor ou pela tradição das marcas. O consumidor passou a buscar produtos que dialogam com diferentes estilos de vida, ocasiões de consumo e objetivos pessoais. Nesse contexto, oferecer mais opções deixou de ser suficiente. O desafio agora é facilitar a escolha.

É justamente nessa direção que caminha a nova plataforma +Equilíbrio, lançada pelo Grupo Heineken. A iniciativa reúne, em uma mesma estratégia, c ervejas sem álcool, opções com menos calorias, bebidas sem glúten e produtos funcionais — de forma a organizar a experiência do consumidor desde a gôndola até os cardápios de bares e restaurantes.

Mais do que apresentar um novo portfólio, a companhia procura simplificar uma categoria que cresce rapidamente, mas que ainda gera dúvidas no momento da compra. A implementação será nacional e deve alcançar mais de 150 lojas em 10 estados até o fim de 2026, além de contemplar ações de comunicação digital, eventos, educação interna e materiais para pontos de venda.

Consumo 7 vezes maior que em 2019

O crescimento da categoria explica o movimento. Segundo dados da companhia, o portfólio de bebidas com menos calorias, zero álcool e sem glúten registrou crescimento de dois dígitos altos no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ao mesmo tempo, projeções da Euromonitor apontam que os brasileiros devem consumir cerca de 885 milhões de litros de cerveja sem álcool neste ano — volume sete vezes superior ao registrado em 2019. O consumidor demonstra interesse por novas alternativas, mas encontra uma oferta cada vez mais ampla e diversificada.

Nesse cenário, a diferenciação deixa de acontecer apenas na embalagem ou na publicidade. Ela passa pela organização da jornada de compra.

Portfólio reunido

A plataforma +Equilíbrio reúne produtos como Heineken 0.0, Sol Zero, Amstel Ultra, Praya Lager, Lagunitas DayTime, Heineken Ultimate, além da bebida proteica Mamba Protein e do chá mate gaseificado Baer Mate — criando uma identidade única para categorias que antes eram apresentadas de forma independente.

A estratégia também revela uma mudança importante na forma como a companhia enxerga seu próprio portfólio. Em vez de comunicar cada produto separadamente, a Heineken passa a construir um território comum baseado no conceito de equilíbrio.

Entre os destaques está a Heineken Ultimate, lançada em junho deste ano, que combina menor teor alcoólico, menos calorias e ausência de glúten em uma única versão. O produto amplia uma estratégia iniciada com a Heineken 0.0 e reforça a expansão para ocasiões de consumo nas quais moderação e bem-estar ganham protagonismo.

Gôndola vira ferramenta de orientação

Outro aspecto relevante da iniciativa é que ela amplia o papel do ponto de venda. A gôndola deixa de ser apenas um espaço de exposição e passa a funcionar como ferramenta de orientação ao consumidor.

Ao organizar produtos por atributos como zero álcool, menos calorias ou funcionalidade, a empresa reduz barreiras na decisão de compra e torna mais intuitiva a identificação das opções disponíveis.





Essa lógica também aparece na estratégia de comunicação da plataforma — que integra materiais nos pontos de venda, cardápios, canais digitais, feiras e treinamentos internos para manter uma mensagem consistente em todos os contatos com o consumidor.

Posição estratégica

A criação da +Equilíbrio mostra que o crescimento das categorias voltadas ao consumo equilibrado não depende apenas do lançamento de novos produtos. O diferencial competitivo passa a ser a capacidade de organizar a experiência de compra e tornar mais simples uma decisão cada vez mais influenciada por informação, conveniência e contexto.

Para o Grupo Heineken, isso significa transformar um conjunto de marcas em uma plataforma única, capaz de acompanhar as mudanças nos hábitos de consumo e ampliar as ocasiões de escolha. Mais do que responder a uma tendência, a companhia sinaliza que o consumo equilibrado deixou de ser um nicho e passou a ocupar uma posição estratégica no futuro do mercado de bebidas.