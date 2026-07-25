Foto: Divulgacao A nova linha reúne shakes, brigadeiro proteico, surpresa de uva e bolos de pote desenvolvidos em parceria com a DUX

Durante muito tempo, falar em whey protein significava, quase automaticamente, pensar em academias, suplementação esportiva e rotina de atletas. Hoje, o ingrediente ganhou espaço nas prateleiras dos supermercados, nas cafeterias, nas sobremesas e, cada vez mais, no cardápio de marcas tradicionais. A mais nova empresa a entrar nesse movimento é a Sodiê Doces, que passa a oferecer uma linha de produtos desenvolvida com whey protein em parceria com a DUX, especialista brasileira em nutrição esportiva.

A iniciativa marca a entrada de uma das maiores franquia de bolos artesanais do país em um dos segmentos mais aquecidos da indústria de alimentos: o das opções com maior teor de proteínas e perfil nutricional diferenciado. Mais do que um lançamento de produtos, a estratégia mostra como a alimentação funcional deixou de ser um nicho para se tornar uma oportunidade de negócios.

Os 6 produtos da linha

A nova linha reúne seis produtos — entre shakes, docinhos e bolos de pote — todos elaborados com Whey Protein DUX e ingredientes sem adição de açúcares.

Entre os lançamentos estão os shakes nos sabores chocolate e morango, desenvolvidos com leite desnatado e whey protein. A linha também inclui o Brigadeiro Proteico, que oferece 21 gramas de proteína a cada 100 gramas de produto, preparado com cacau 100% e proteína concentrada do soro do leite.

Foto: Divulgação Linha chega para acompanhar novos hábitos de consumo.

Outra novidade é a Surpresa de Uva Proteica, que combina fruta in natura com proteína do soro do leite e entrega 15 gramas de proteína por 100 gramas. Completam o portfólio os bolos de pote nos sabores Brigadeiro e Leite em Pó, produzidos com pão de ló, whey protein e ingredientes sem adição de açúcares.

O mercado proteico ganha novos protagonistas

O lançamento acompanha uma mudança importante no comportamento do consumidor. Se antes alimentos ricos em proteínas eram direcionados quase exclusivamente ao público fitness, hoje eles conquistam espaço entre pessoas interessadas em qualidade de vida, alimentação equilibrada e bem-estar.

Essa transformação fez com que empresas de diferentes segmentos passassem a incorporar ingredientes funcionais aos seus produtos. O objetivo deixou de ser apenas atender atletas e passou a dialogar com um consumidor que busca conveniência, saudabilidade e sabor na mesma embalagem.

Para a Sodiê Doces, a estratégia amplia um portfólio que já inclui bolos Zero Açúcar, produtos veganos e opções voltadas para consumidores com restrições alimentares — adicionando agora uma nova categoria capaz de atender um público que valoriza tanto a composição nutricional quanto a experiência gastronômica.

Funcionalidade com o padrão da confeitaria

A escolha da DUX também faz parte dessa estratégia. Reconhecida no mercado de suplementação esportiva, a empresa contribuiu para o desenvolvimento das receitas que unem ingredientes funcionais e o padrão de qualidade da confeitaria.

Segundo a Sodiê, o objetivo foi preservar uma característica que acompanha a marca desde sua criação: oferecer sobremesas que mantenham sabor e indulgência, mesmo quando adaptadas às novas demandas do consumidor. O movimento mostra que a inovação no setor de alimentação não acontece apenas pela criação de novos sabores — ela passa, cada vez mais, pela reformulação de produtos tradicionais para atender consumidores que desejam conciliar prazer e equilíbrio nutricional.

Sodiê que acompanha a mudança do consumo

Com faturamento de R$ 800 milhões em 2025, crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior e cerca de 400 lojas em operação no Brasil — além de duas unidades nos Estados Unidos —, a Sodiê Doces reforça que acompanhar as mudanças de comportamento também faz parte da estratégia de expansão.





A chegada da linha com whey protein sinaliza um movimento que tende a ganhar força nos próximos anos. Assim como aconteceu com produtos sem açúcar, versões veganas e alimentos sem glúten, a proteína deixa de ser um diferencial restrito à suplementação esportiva para ocupar espaço em categorias tradicionalmente associadas à indulgência.

A novidade da Sodiê revela mais do que uma nova linha de produtos. Mostra que o mercado de alimentação vive uma mudança de paradigma: sabor e funcionalidade deixam de disputar espaço e passam a caminhar juntos.