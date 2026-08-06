Reprodução/Magnific (https://www.magnific.com/) Parceria entre Domino's e Milà.ag aposta em criatividade e estratégia para ampliar a relevância da marca no Brasil

Trocar de agência nunca é apenas uma mudança operacional. Quando uma marca do porte da Domino's redefine sua estrutura de comunicação, o movimento costuma revelar também uma nova etapa de posicionamento. A escolha da Milà.ag para liderar estratégia, criação e conteúdo da rede de pizzarias no Brasil indica justamente essa intenção: transformar criatividade em ferramenta de crescimento.

A partir de agosto, a agência passa a responder não apenas pelas campanhas da marca, mas também pela governança de mídia e pela produção de peças em larga escala para performance — integrando diferentes frentes da comunicação. A decisão acompanha um momento de expansão da própria Milà e reforça uma tendência do mercado publicitário: marcas procuram parceiros capazes de unir construção de marca e geração de resultados.

Estratégia, criação, mídia e performance sob uma mesma liderança

A relação entre anunciantes e agências deixou de ficar concentrada na criação de campanhas. Hoje, esse papel se ampliou. As marcas buscam parceiros que consigam integrar branding, conteúdo, mídia, performance e relacionamento com o consumidor dentro de uma mesma estratégia.

É exatamente esse o escopo assumido pela Milà na Domino's. Além do desenvolvimento criativo, a agência será responsável pela governança das ações de mídia e pela coordenação da produção de materiais voltados para diferentes parceiros da operação brasileira.

Na prática, isso significa uma comunicação mais consistente entre canais e uma execução capaz de acompanhar a velocidade exigida pelo ambiente digital.

"Comunicação mais próxima e autêntica"

A Domino's construiu uma reputação global baseada em inovação, conveniência e experiência do consumidor. No Brasil, no qual o mercado de alimentação rápida é altamente competitivo, manter relevância exige mais do que presença publicitária.

Foto: Divulgação Léo Balbi, CEO da Milà, e Sleyman Khodor, executivo-chefe de criação da agência





A expectativa é que a nova parceria fortaleça a conexão da marca com a cultura brasileira e, assim, aproximar campanhas das conversas que movimentam o público e tornar a comunicação mais relevante no cotidiano das pessoas.

Segundo Gabriel Ferrari, CMO da Domino's Pizza no Brasil, a escolha da Milà aconteceu justamente pela capacidade da agência de traduzir o posicionamento da marca em uma comunicação mais próxima e autêntica — o que fortalece tanto a relação com os consumidores quanto os resultados do negócio.

Milà em expansão entre grandes anunciantes

A conquista da conta também marca um momento importante para a Milà. Sob a liderança de Léo Balbi, CEO, e Sleyman Khodor, CCO, a agência amplia sua presença entre grandes anunciantes e reforça um posicionamento voltado à construção de marcas conectadas à cultura.

Mais do que desenvolver campanhas, a proposta é criar conversas capazes de gerar identificação e relevância em um ambiente no qual a atenção do consumidor é cada vez mais disputada.

Essa evolução acompanha uma transformação do próprio mercado publicitário — criatividade deixou de ser apenas um diferencial estético para se tornar um ativo estratégico capaz de impulsionar crescimento.

Conexão cultural como vantagem competitiva

A chegada da Milà à Domino's acontece em um momento em que as marcas são cobradas por consistência em todos os pontos de contato com o consumidor. A publicidade continua importante, mas já não atua de forma isolada. Ela precisa dialogar com conteúdo, redes sociais, mídia digital, experiências e comportamento de consumo.





Ao reunir estratégia, criação e performance sob uma mesma liderança, a Domino's sinaliza que pretende fortalecer sua presença no mercado brasileiro por meio de uma comunicação integrada e alinhada aos objetivos do negócio.

Mais do que anunciar produtos, a marca busca ampliar sua relevância cultural. Em um cenário em que atenção é um recurso escasso, construir conexões genuínas pode ser tão importante quanto entregar uma pizza em poucos minutos.



