Foto: Divulgação Luciana Elaiuy assume a Diretoria de Conteúdo da Propeg e amplia sua atuação estratégica na agência

A promoção de Luciana Elaiuy à diretoria de Conteúdo da Propeg vai além de uma movimentação de carreira. Ela simboliza uma transformação que ganha força nas grandes agências: o conteúdo deixou de ser um complemento das campanhas para ocupar uma posição estratégica na construção das marcas.

Durante muitos anos, as agências organizaram suas estruturas em torno da criação publicitária tradicional. Hoje, a lógica é diferente. As marcas precisam conversar com consumidores em múltiplos canais, produzir narrativas permanentes e adaptar mensagens para diferentes formatos e plataformas. Nesse cenário, o conteúdo deixa de ser responsabilidade exclusiva da equipe digital e passa a influenciar negócios, criatividade e relacionamento com clientes.

É justamente essa mudança que a Propeg oficializa ao promover Luciana Elaiuy, que liderava a área de Criação Digital, para o cargo de Diretora de Conteúdo.

Na nova função, Luciana amplia sua atuação. A executiva passa a integrar o desenvolvimento de estratégias de negócio, novas ofertas da agência e o relacionamento com clientes, reunindo sob uma mesma liderança áreas como branded content, audiovisual, plataformas digitais e novos formatos de comunicação.

A mudança acompanha uma tendência do mercado, em que conteúdo deixa de ser tratado como uma entrega isolada para se tornar uma disciplina transversal, capaz de conectar criatividade, estratégia e performance.

Com mais de duas décadas de experiência, Luciana construiu sua trajetória em diferentes modelos de operação da comunicação. Passou por grandes grupos internacionais, como a WPP, por agências independentes, como a ampfy, pelo HNK LAB e também dirigiu criação para plataformas de conteúdo e streaming da VIX/TelevisaUnivision.

Para a executiva, o conteúdo ocupa hoje um papel central na relação entre marcas e consumidores.

Acredito que conteúdo é uma das principais ferramentas para construir relações duradouras entre marcas e pessoas. Meu objetivo é fortalecer uma operação capaz de unir estratégia, criatividade e excelência na execução, desenvolvendo projetos que gerem relevância para os negócios dos nossos clientes Luciana Elaiuy





A nova estrutura das agências

A promoção também revela como as agências vêm reorganizando suas estruturas para responder às transformações do mercado.

Se antes campanhas eram desenvolvidas para poucos canais, hoje uma mesma ideia precisa ganhar desdobramentos em vídeo, redes sociais, plataformas de streaming, branded content, influenciadores e experiências digitais.

Essa complexidade exige profissionais capazes de integrar diferentes linguagens sem perder consistência estratégica.

Segundo Hermes Zambini, CCO da Propeg, a escolha reforça esse movimento. "A promoção da Lu representa mais um passo na consolidação de uma estrutura cada vez mais integrada, preparada para responder às transformações da comunicação contemporânea e às demandas das marcas."

O conteúdo como diferencial competitivo

A ascensão de áreas dedicadas ao conteúdo acompanha uma mudança de comportamento do consumidor. Em vez de interromper experiências, as marcas buscam produzir informações, entretenimento e histórias capazes de gerar relevância ao longo do tempo.

Nesse contexto, criatividade continua sendo essencial, mas passa a caminhar ao lado da estratégia editorial, da distribuição e da construção de relacionamentos permanentes.





Ao promover Luciana Elaiuy, a Propeg sinaliza que enxerga o conteúdo como uma ferramenta de negócios e não apenas como um formato de comunicação. É uma decisão que acompanha a evolução do mercado publicitário, onde as marcas disputam atenção diariamente e precisam construir presença contínua, muito além das campanhas tradicionais.

Mais do que uma mudança de cargo, a movimentação reforça uma tendência que deve ganhar ainda mais força nos próximos anos: nas agências do futuro, conteúdo não será apenas uma área. Será parte da estratégia de toda a operação.