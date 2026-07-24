Foto: Divulgação A Coca-Cola inicia a maior atualização global de sua identidade visual: reforça a tipografia e o protagonismo da icônica cor vermelha

Mudar sem parecer que mudou. Poucas marcas no mundo conseguem fazer esse exercício com tanta naturalidade quanto a Coca-Cola. O novo rebranding global da companhia, que começa a ser implementado em mais de 200 mercados, não representa uma ruptura estética. Pelo contrário. É um movimento que reafirma uma das maiores verdades do branding contemporâneo: o maior patrimônio de uma marca está justamente naquilo que nunca deixou de ser reconhecido.

Enquanto muitas empresas buscam reinventar suas identidades para acompanhar novas tendências visuais, a Coca-Cola escolheu um caminho diferente. Em vez de substituir símbolos históricos, decidiu amplificá-los. O vermelho continua soberano. A tipografia Spencerian ganha ainda mais protagonismo. A tradicional Faixa Dinâmica passa a ocupar um espaço central na arquitetura visual, enquanto o Arden Square r eforça a linguagem gráfica da marca.

Não se trata apenas de um novo desenho para embalagens. O projeto foi concebido para funcionar em um ecossistema muito mais complexo do que existia quando a identidade atual foi criada. Hoje, a marca precisa ser imediatamente reconhecida em uma lata no supermercado, em uma tela de smartphone, em um marketplace, em uma experiência imersiva ou em uma campanha nas redes sociais.

Novo visual ganha escala em embalagens e ativações globais

O novo sistema visual será aplicado não apenas às embalagens, mas também a equipamentos de refrigeração, materiais de ponto de venda, plataformas digitais, publicidade, fotografia, animações e ativações da marca.

Na prática, a Coca-Cola transforma sua identidade em um sistema global de comunicação, capaz de manter consistência independentemente do país ou do canal em que o consumidor encontre a marca.

Essa padronização responde a um desafio cada vez maior para empresas globais: garantir reconhecimento imediato em um cenário de consumo fragmentado — no qual o primeiro contato com uma marca pode acontecer tanto em uma gôndola quanto em um vídeo de poucos segundos nas redes sociais.

Estratégia One Brand e Coca-Cola Zero Açúcar

A atualização também reforça a estratégia One Brand, que busca aproximar visualmente todas as variantes da família Coca-Cola.

Nesse contexto, a Coca-Cola Zero Açúcar recebe atenção especial. A identificação "Zero Sugar" passa a aparecer em tamanho maior, enquanto as latas ganham uma Faixa Dinâmica preta e as embalagens PET adotam tampas pretas. A mudança facilita a diferenciação entre os produtos sem romper a unidade visual da marca — de modo a simplicar a escolha do consumidor e fortalecer o reconhecimento do portfólio como um todo.

Brand Center e inteligência artificial

Outro aspecto relevante do projeto está nos bastidores. Para garantir consistência em escala global, a companhia criou um Brand Center e estruturas voltadas à chamada inteligência de design.

Essas plataformas utilizam ferramentas tecnológicas para orientar equipes internas e parceiros criativos na aplicação correta da identidade visual em diferentes formatos, mercados e campanhas. Mais do que acelerar processos, a iniciativa demonstra como a inteligência artificial começa a ocupar um papel estratégico na gestão de grandes marcas — ajudando a preservar padrões visuais em milhares de pontos de contato espalhados pelo mundo.

Modernizar preservando a memória

Talvez a maior lição desse rebranding seja justamente aquilo que ele não faz. A Coca-Cola não tenta surpreender o consumidor com uma mudança radical. Ela aposta na memória construída ao longo de décadas.





Em um mercado no qual muitas marcas perseguem constantemente a novidade, a companhia escolhe fortalecer aquilo que já desperta reconhecimento instantâneo. É uma estratégia que valoriza ativos históricos ao mesmo tempo em que prepara a identidade para ambientes digitais, novas tecnologias e experiências cada vez mais integradas.

Algumas marcas não precisam reinventar sua identidade para continuar relevantes. Basta lembrar ao consumidor por que elas se tornaram icônicas.