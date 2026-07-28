Foto: Divulgação Comunicação desenvolvida pela W+E transforma a expectativa dos consumidores pela versão 4x4 em conceito criativo para o lançamento

No marketing, poucas estratégias são tão eficientes quanto transformar uma conversa espontânea do público em comunicação de marca. Em vez de criar uma narrativa distante da realidade, empresas que conseguem identificar desejos manifestados pelos consumidores encontram um caminho mais natural para construir relevância. É exatamente essa lógica que orienta a campanha de lançamento do JETOUR T2 XWD 4x4 no Brasil.

Assinada pela agência W+E, a comunicação parte de um insight simples: a versão com tração 4x4 já era um dos modelos mais pedidos pelos consumidores desde a chegada da montadora ao mercado brasileiro. Em vez de apenas apresentar um novo produto, a campanha responde a uma expectativa que vinha sendo construída nas redes sociais da marca.

"Aventura sem Limites"

A campanha foi desenvolvida sob o conceito "Aventura sem Limites", reforçando a proposta de um SUV capaz de unir robustez, tecnologia, conforto e design premium.

Segundo Rafael Carrieri, CCO da W+E, a criação explora justamente essa dualidade entre força e sofisticação. A narrativa apresenta o veículo em cenários off-road desafiadores, sem abrir mão de elementos que valorizam acabamento, tecnologia embarcada e experiência de condução.

Mais do que destacar características técnicas, a comunicação procura ampliar o território da JETOUR no Brasil — alinhando-se ao posicionamento global "Drive Your Future", que associa mobilidade à liberdade de explorar novos caminhos.

Quando comentários nas redes sociais viram briefing

O aspecto mais interessante da campanha talvez esteja menos nas imagens do SUV e mais na origem da ideia criativa.

Durante anos, pesquisas de mercado tradicionais foram a principal fonte para orientar lançamentos. Hoje, comentários, interações e pedidos feitos nas redes sociai s passaram a fornecer sinais importantes sobre as expectativas do consumidor.

Foi justamente essa demanda recorrente pelo T2 XWD 4x4 que inspirou a estratégia da W+E. Em vez de criar artificialmente o interesse pelo modelo, a campanha parte de uma conversa que já existia entre marca e público — reforça uma tendência cada vez mais presente no marketing contemporâneo: comunicar a partir da escuta.

Campanha nacional em agosto e setembro

Com veiculação nacional entre agosto e setembro, a estratégia contempla filmes de cinco a trinta segundos para TV por assinatura, plataformas de streaming — inclui as transmissões da Libertadores pela Paramount — além de conteúdos para redes sociais, canais digitais, ações de varejo e parcerias com creators e influenciadores.

A produção audiovisual ficou a cargo da Fuelture, enquanto o projeto sonoro foi desenvolvido pela Alma1111. A proposta é acompanhar o consumidor em diferentes momentos da jornada de compra, criando uma comunicação integrada que combina construção de marca, geração de desejo e apoio às vendas.

Consolidação do posicionamento da JETOUR no Brasil

A campanha também representa uma nova etapa da atuação da W+E para a JETOUR no Brasil. Depois da apresentação da marca e dos modelos S06, T1 e T2 no início do ano, além da construção de um calendário contínuo de varejo ao longo do primeiro semestre, a comunicação passa a concentrar esforços na valorização dos produtos sem perder coerência com o posicionamento institucional.





No setor automotivo, no qual novos concorrentes disputam atenção em um mercado altamente competitivo, lançar um veículo já não depende apenas de investimento em mídia. Exige compreender o que o consumidor espera, identificar conversas relevantes e transformar essas percepções em narrativas capazes de gerar identificação.

Ao apostar em uma campanha inspirada por pedidos reais do público, a JETOUR reforça uma mudança importante no marketing: cada vez mais, as melhores histórias não nascem dentro das agências — mas nas conversas que os consumidores iniciam antes mesmo de um produto chegar oficialmente às concessionárias.