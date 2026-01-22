Foto: Pixabay Entre o online e o offline, a geração Z ressignifica tempo, consumo e formas de conexão

A geração Z deixou de ser apenas um “público do futuro”. Com cerca de 30% da população global e um poder de compra que deve ultrapassar US$ 12 trilhões nos próximos anos, esse grupo passou a influenciar, de forma direta, decisões estratégicas de marcas, do desenvolvimento de produtos à forma como empresas constroem relevância cultural. Mais do que aderir a tendências visuais ou linguagens momentâneas, entender esse comportamento exige uma leitura mais profunda das tensões e valores que organizam o cotidiano dessa geração.

É a partir dessa perspectiva que a HAPU, agência especializada em conectar marcas à geração Z, lançou o report Trendz Prediction 2026. O material reúne dados globais, análises culturais e observação contínua de comportamento para mapear cinco movimentos que ajudam a explicar como jovens consumidores estão reorganizando expectativas, hábitos e formas de engajamento e, por consequência, pressionando marcas a reverem seus modelos de atuação.

Atenção seletiva

Um dos sinais mais evidentes é o Comfort Nostalgia. Em um ambiente marcado por hiperaceleração digital e excesso de estímulos, referências dos anos 1990 e 2000 reaparecem não apenas como estética, mas como mecanismo emocional. A nostalgia funciona como ponto de ancoragem, oferece familiaridade, conforto e pertencimento. No consumo, isso se traduz em produtos, conteúdos e experiências que acionam memória afetiva e constroem vínculos mais duradouros, em vez de relações baseadas apenas na novidade.

Outro eixo estruturante é a convivência entre FOMO e JOMO. A geração Z cresceu sob a lógica da hiperconexão, mas passou a valorizar, de forma crescente, o direito à pausa, ao silêncio e ao controle da própria atenção. Essa ambivalência redefine o papel das marcas: presença constante não é sinônimo de relevância. Propostas mais respeitosas, com menos ruído e maior clareza de valor, tendem a gerar conexões mais consistentes.

O relatório também aponta a ascensão das microconquistas como resposta a um cenário de pressão permanente e metas muitas vezes inalcançáveis. Pequenas vitórias do cotidiano passam a ser reconhecidas como progresso legítimo. Esse movimento impacta desde o desenho de produtos e serviços até narrativas de marca que valorizam constância, rituais simples e evolução gradual, em oposição a promessas grandiosas e imediatistas.

A chamada Cultura de Nicho reforça que a geração Z não opera como um bloco homogêneo. Jovens transitam entre microtribos, fandoms e comunidades de interesse, construem identidades múltiplas e contextuais. Nesse ambiente, o consumo deixa de ser apenas uma escolha racional ou aspiracional e passa a funcionar como marcador cultural. Estratégias amplas e genéricas perdem força, enquanto marcas que compreendem códigos específicos e respeitam linguagens próprias ganham profundidade de relação.





Por fim, o conceito de Offline Luxury traduz a valorização de tempo, presença e atenção como ativos escassos. O offline passa a ser percebido como um tipo contemporâneo de luxo — não em oposição ao digital, mas como complemento. Experiências presenciais, encontros significativos e momentos de pausa ganham valor simbólico e influenciam tanto comportamentos quanto estéticas e narrativas de marca.

Desafios

Para Rafaela Varella, fundadora e diretora de operações da HAPU, o principal desafio está em não tratar esses movimentos como ativações pontuais. “Eles não são ideias criativas isoladas, mas sinais culturais estruturais. Quando a marca absorve esses movimentos no seu posicionamento e não apenas na comunicação, ela constrói reconhecimento e valor de longo prazo”, explica.

Segundo ela, a geração Z percebe rapidamente quando uma marca apenas replica códigos do momento, sem coerência com sua identidade.

Na mesma linha, Queren Hapuque, fundadora e diretora de novos negócios da HAPU, destaca que o diferencial das marcas que realmente entendem a geração Z está na profundidade da leitura cultural. “Não basta repetir gírias ou memes. É preciso entender as tensões emocionais que estão por trás desses comportamentos e como elas se traduzem em hábitos de consumo e expectativas”, afirma. Para ela, marcas que compreendem o porquê dos movimentos deixam de reagir às tendências e passam a antecipá-las.

Mais do que prever modismos, o Trendz Prediction 2026 funciona como uma lente de contexto. Ele aponta que a relação entre marcas e geração Z tende a ser menos sobre velocidade e mais sobre coerência, menos sobre volume e mais sobre sentido. Em um cenário de excesso de estímulos, relevância passa a ser construída pela capacidade de ler o tempo presente com atenção — e agir com consistência.