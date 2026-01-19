Foto: Divulgação Eraldo Benazzi, Felipe Lacordaire, Cris Camargo e José Melchert

A Samsung Ads entra em 2026 sinalizando que sua aposta em TV conectada na América Latina deixou de ser promessa e passou a ser plano estruturado. O anúncio de um novo time de liderança para Brasil, México e Latam não é apenas uma troca de cadeiras no organograma: é a leitura clara de que o CTV já ocupa um lugar estratégico — e permanente — no centro das decisões de mídia.

A chegada de Eraldo Benazzi como Head de Sales Brasil, Cris Camargo à frente de Agências e Vendas Indiretas Latam e Felipe Lacordaire como Head de Operações de Negócios e Finanças Latam marca uma nova etapa da operação, iniciada com a nomeação de José Melchert como Diretor Sênior de Vendas e Operações para a América Latina, em outubro de 2025. O movimento reforça a maturidade do negócio e responde a um cenário em que a televisão conectada deixa de ser complementar e passa a disputar orçamento, métricas e atenção com plataformas digitais consolidadas.

Não é por acaso. O crescimento do consumo de streaming, aplicativos de serviço e até jogos diretamente nas Smart TVs mudou o papel do aparelho dentro do ecossistema publicitário. A sala voltou ao centro — agora conectada, mensurável e integrada às estratégias digitais. Nesse contexto, a Samsung Ads estrutura sua liderança para lidar com três frentes essenciais: expansão comercial, relação com agências e sustentabilidade operacional.





Benazzi chega com a missão de traduzir o potencial da CTV em resultados concretos para marcas e anunciantes, ampliando a presença da Smart TV nos planos de mídia e ajudando o mercado a enxergar valor além do alcance. Cris Camargo assume em um momento-chave, em que parcerias, governança e receitas indiretas ganham peso, especialmente com a integração entre CTV, mídia programática, OOH e retail media. Já Lacordaire entra para garantir que esse crescimento aconteça com escala, eficiência e disciplina financeira — uma exigência natural de um mercado que amadurece rápido.

O reforço do time também revela algo maior: o fim da fase experimental da CTV na região. Marcas e agências não buscam apenas inovação, mas eficiência, mensuração e integração real às estratégias de marketing. A Samsung Ads, ao investir em liderança com histórico em tecnologia, publicidade e operações globais, deixa claro que quer ocupar um papel de referência nesse novo desenho do mercado.

Em um ecossistema cada vez mais fragmentado, a TV conectada se consolida como um dos poucos ambientes capazes de combinar alcance, dados e experiência premium. E, ao estruturar sua operação para Brasil e México, a Samsung Ads indica que a próxima fase da publicidade passa — literalmente — pela tela da sala.