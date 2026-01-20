Foto: Divulgação Plataforma converte dados como temperatura, radiação solar e outras condições climáticas em insights estratégicos para a comunicação

No varejo, o clima sempre influenciou o consumo. A diferença é que, agora, ele também entra no planejamento de mídia. Com a chegada do verão, a Impulso, plataforma de retail media da RD Saúde, passa a conectar dados meteorológicos em tempo real às campanhas veiculadas nas farmácias Raia e Drogasil, de modo a transformar temperatura, radiação solar e outras condições climáticas em variáveis estratégicas de comunicação.

A proposta é simples e poderosa: permitir que marcas ajustem mensagens, produtos e investimentos conforme o contexto externo de cada região. Em dias de calor intenso, por exemplo, campanhas de protetor solar, hidratação e cuidados com a pele ganham protagonismo ao falar diretamente com o momento do consumidor e com suas necessidades mais imediatas.

Para a Impulso, essa integração amplia o papel do retail media no varejo farmacêutico, especialmente em uma estação marcada por picos de consumo como férias, festas de fim de ano e grandes fluxos de compra típicos do verão. Ao incorporar o clima como gatilho de ativação, as marcas conseguem antecipar demandas, otimizar orçamento e aumentar a relevância da comunicação no ponto de venda.

Conecção

A estratégia faz parte do movimento da companhia de consolidar um modelo omnicanal de retail media, de forma a conectar telas físicas nas lojas, campanhas digitais, CRM, notificações push e mídia programática em uma única jornada. Nesse ecossistema, o DOOH (Digital Out-of-Home/Mídia Digital Fora de Casa) também ganha uma camada de serviço: em períodos de calor extremo, as telas podem reforçar mensagens de prevenção, hidratação e autocuidado - cenário que alinha consumo e responsabilidade.





Além do uso de dados climáticos, a Impulso amplia seu pacote de inovação com recursos como leilão em tempo real nos sites e aplicativos da RD Saúde. Desta forma, é permitido que marcas disputem posições de destaque no momento mais decisivo da compra.

A adoção de inteligência artificial generativa para criação de peças em larga escala completa a estratégia. Consequentemente, traz mais agilidade, personalização e eficiência às campanhas.

Com cerca de 10 mil telas digitais distribuídas em mais de 2.100 farmácias em todo o país, a Impulso reforça a presença física como um diferencial competitivo em um mercado cada vez mais orientado por dados. No fim das contas, a lógica é clara: quando o clima muda, a comunicação também precisa mudar e, no retail media, essa adaptação acontece em tempo real.