Senado/Reprodução Estudo mostra que 71% dos internautas consideram os anúncios úteis

A mais recente pesquisa do IAB Brasil sobre “Como seria a internet sem anúncios?” confirma um fenômeno que tem se consolidado ao longo dos anos: a publicidade digital continua sendo aceita — e até valorizada — pelos brasileiros. Sete em cada 10 entrevistados preferem conviver com anúncios a pagar por conteúdos e serviços que hoje são gratuitos.

Esse número, que cresce desde 2023, revela que a percepção da publicidade mudou: ela não é mais vista apenas como incômoda, mas como um modelo legítimo de financiamento da internet.

O estudo também mostra que 71% dos internautas consideram os anúncios úteis em suas decisões de compra. Ou seja, mais do que suportar a publicidade, o público reconhece o valor prático dela. E há uma dimensão ainda mais importante: 66% afirmaram que reduziram o uso de serviços digitais se tivesse que pagar por eles.

Os dados reforçam que a internet gratuita não é apenas um conforto, mas uma condição de acesso a informação, cultura e serviços que se tornariam inacessíveis a boa parte da população caso a lógica fosse de pagamento direto.





A pesquisa ainda traz uma reflexão sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) na publicidade . Mais da metade dos entrevistados acredita que a tecnologia é positiva, mas exige mais transparência sobre seu funcionamento. Outros 44% entendem que a IA ajuda a entregar anúncios mais relevantes, ajustados ao perfil de cada usuário. Esse dado é um lembrete de que a inovação tecnológica precisa caminhar junto com confiança e ética — caso contrário, o modelo que sustenta a internet gratuita corre risco de desgaste.

O que fica evidente é que a publicidade digital é o motor invisível da internet aberta. Ela permite que plataformas, serviços e conteúdos continuem acessíveis a todos, ao mesmo tempo em que cria oportunidades de personalização e relevância para o usuário. Os brasileiros demonstram maturidade: não se trata apenas de tolerar anúncios, mas de entender seu papel social e econômico.

Em um momento em que debates sobre privacidade, IA e economia digital se tornam centrais, a pesquisa do IAB reforça uma lição simples, mas poderosa: uma internet sem anúncios não é apenas impensável para os negócios, mas limitada para o próprio usuário. O desafio, agora, é continuar a aprimorar a publicidade, tornando-a cada vez mais útil, ética e transparente — de modo a garantir que a internet gratuita não seja apenas um privilégio, mas um direito compartilhado.