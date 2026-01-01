Wayhomestudio/Freepik Mobile deixou de ser um canal complementar e se tornou estratégico

Pesquisa realizada pela Siprocal, empresa de tecnologia para publicidade digital, em parceria com o Opinion Box aponta o que muitos profissionais de marketing já desconfiavam: o smartphone não é apenas um dispositivo de comunicação, mas o verdadeiro epicentro da jornada de compra do consumidor brasileiro. Com mais de 272 milhões de aparelhos ativos no país — um número que supera a população total de 213,4 milhões de habitantes —, o mobile deixou de ser um canal complementar e se tornou estratégico, presente em todos os momentos do dia.

Segundo o levantamento, 90% dos consumidores já pesquisaram produtos ou serviços após visualizar anúncios no celular, enquanto 73% lembram de propagandas vistas antes de comprar. Esses dados confirmam que, mais do que exposição, os anúncios no mobile provocam ação. Não é apenas questão de lembrança de marca: é influência direta na decisão de compra, sobretudo em um público cada vez mais indeciso e com atenção fragmentada.

A pesquisa ainda mostra que os consumidores respondem a diferentes estímulos conforme a etapa da jornada. A identificação com a marca desperta atenção, enquanto ofertas e promoções são decisivas na conversão. Notificações push, por exemplo, apresentam alto recall e taxa de cliques, e mais da metade das pessoas que interagiram com elas chegaram a efetivar compras. É um sinal claro de que personalização, timing e formatos inteligentes transformam a publicidade em ferramenta de resultado real — e não apenas ruído digital.





Além disso, o estudo aponta que o mobile combina três funções críticas: impactar, reforçar a lembrança de marca e gerar conversão. Para as empresas, isso exige planejamento integrado, que conecte dados de comportamento e localização, formatos variados e mensagens que conversem com valores e estilo de vida do público. A era em que anúncios eram empurrados sem contexto acabou. Hoje, o celular é onde a jornada acontece, e estar presente nos momentos certos faz toda a diferença.

Em suma, para marcas que desejam não apenas serem vistas, mas influenciar escolhas, o mobile é o terreno mais fértil da publicidade digital brasileira. Ignorá-lo é abrir mão de uma conexão direta com o consumidor, de sua atenção e, sobretudo, de sua decisão de compra.