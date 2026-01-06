Reprodução/Freepik (freepik.com) - marymarkevich Lifestyle gospel movimenta R$ 21 bilhões por ano

Durante muito tempo, a religião foi tratada pelo mercado como um tema sensível — quando não evitado. No Brasil de hoje, essa leitura não se sustenta mais. O avanço do chamado lifestyle gospel mostra que a fé evangélica deixou de ser apenas um sistema de crenças para se consolidar como uma força cultural, estética e econômica capaz de movimentar R$ 21 bilhões por ano. É o que aponta o relatório Gospel Power 2025, estudo inédito conduzido pela Zygon Adtech em parceria com a EIXO.

Esse número, superior ao faturamento estimado do mercado de influenciadores digitais, não surge do acaso. Ele é resultado de um processo longo, profundo e geracional.

Hoje, cerca de 47 milhões de brasileiros se declaram evangélicos — 26% da população, de acordo com o Censo 2022. Mais do que crescer em número, essa comunidade se diversificou, se digitalizou e passou a ocupar novos territórios simbólicos: da moda ao humor, do autocuidado à música, das redes sociais às decisões de consumo.

O dado mais revelador talvez não seja o volume financeiro, mas o grau de influência. A pesquisa mostra que 58% dos fiéis afirmam que a fé impacta diretamente suas escolhas de compra. O mesmo percentual diz estar disposto a pagar mais por produtos e serviços alinhados a seus valores. Ao mesmo tempo, 52% não se sentem representados pela publicidade atual e 31% já boicotaram marcas que consideram desalinhadas com seus princípios.

O recado é claro: não se trata apenas de vender para um público numeroso, mas de compreender um sistema de valores que orienta decisões cotidianas.

Juventude: motor da transformação

Parte dessa força vem da juventude. Adolescentes entre 15 e 19 anos representam cerca de 28% da base evangélica, enquanto crianças somam mais de 30%.

Essa renovação constante ajuda a explicar por que a fé aparece cada vez mais conectada a novas linguagens, estéticas e plataformas. Cultos transmitidos ao vivo, conteúdos devocionais no TikTok, festivais de trap gospel, baladas sem álcool, looks pensados para o culto e influenciadores que falam de Deus com a lógica das redes sociais não são exceções — são sinais de um ecossistema em plena transformação.

A midiatização das igrejas é um dos motores centrais desse fenômeno. A pandemia acelerou um movimento que já estava em curso: o deslocamento da experiência religiosa para o digital. Hoje, o YouTube lidera o consumo de conteúdo evangélico, seguido por WhatsApp, Instagram e TikTok. Nesse ambiente, líderes religiosos e criadores de conteúdo se tornam referências culturais, constroem comunidades engajadas e exercem influência real sobre comportamento e consumo.





Mas reduzir o lifestyle gospel a uma estratégia de marketing seria um erro. O estudo mostra que a igreja ocupa, para muitos brasileiros, uma lacuna deixada pelo Estado. Ela atua como espaço de acolhimento, formação, assistência social e construção de identidade, especialmente entre mulheres, pessoas negras e populações periféricas — que formam a maioria dessa base. A fé, nesse contexto, organiza o cotidiano, orienta escolhas e oferece pertencimento em um país marcado por desigualdades.

Há, claro, tensões e contradições. O mesmo ecossistema que abriga discursos de prosperidade e consumo premium também dá espaço a movimentos progressistas, debates sobre justiça social, raça e gênero, e novas narrativas evangélicas que questionam estruturas tradicionais. O Gospel Power não é homogêneo — e talvez esteja justamente aí sua potência cultural.

Além do rótulo religioso



Para marcas, criadores e agentes do mercado, o desafio não é “entrar” no universo gospel, mas ajustar as lentes. Enxergar esse público apenas como um nicho religioso é ignorar sua complexidade. O crescimento evangélico no Brasil não aponta apenas para uma mudança no mapa da fé, mas para uma reconfiguração mais ampla dos padrões de consumo, da estética e da cultura contemporânea.

Entender o lifestyle gospel é, no fim das contas, entender o Brasil que está se formando. Um país no qual fé, identidade e mercado não caminham separados e ignorar essa intersecção pode custar mais do que relevância.