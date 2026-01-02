Frederik Lipfert/Unsplash Estudo mostra que as redes sociais e plataformas de vídeo são agentes de decisão e influência de consumo

O Global Insights Report 2025, divulgado pela DoubleVerify, confirma o papel central das plataformas de redes sociais na publicidade, no consumo de notícias e nas decisões de compra. O estudo entrevistou 22 mil consumidores em 21 países e 1.970 profissionais de marketing, e revela tendências que moldam o mercado brasileiro e global.

No Brasil, 42% dos consumidores acreditam que passarão mais tempo nas redes sociais nos próximos 12 meses, acima da média global (28%) e latino-americana (37%). Plataformas de vídeo lideram o consumo de notícias (45%), seguidas por TV aberta (41%), sites e aplicativos de veículos jornalísticos (40%) e redes sociais (38%).

A divisão geracional é clara: jovens de 18 a 44 anos privilegiam o digital, enquanto pessoas com 45 anos ou mais ainda recorrem a veículos tradicionais.

Influência de IA

A pesquisa aponta ainda que 69% dos brasileiros já encontraram conteúdo gerado por inteligência artificial (IA) em redes sociais, número 12 pontos acima da média global. Além disso, 37% afirmaram ter comprado produtos após comentários de influenciadores, e 35% realizaram compras diretamente em plataformas sociais.

Isso evidencia que redes sociais funcionam como um ambiente híbrido de entretenimento, informação e comércio, mas também reforça a necessidade de transparência na comunicação com o consumidor.

Desafios para anunciantes

Para os profissionais de marketing brasileiros, o principal desafio é garantir brand suitability, com 86% se preocupando em manter anúncios alinhados à imagem da marca. Formatos em vídeos e reels são os preferidos (95%), seguidos pelos feeds das redes sociais (89%).





Outros obstáculos incluem alcançar o público-alvo (43%), acompanhar tendências de conteúdo (42%), gerenciar campanhas em múltiplos canais (36%) e mensurar ROAS ou ROI (33%).

Walled gardens

O relatório reforça que, embora os walled gardens prometam alcance e performance, seu valor sustentável depende de transparência e confiança. A personalização extrema e algoritmos que limitam a visibilidade do conteúdo dificultam a mensuração independente do impacto publicitário, criando tensão entre escala e controle sobre a marca.

O estudo deixa claro que redes sociais e plataformas de vídeo não são apenas canais de distribuição, mas agentes de decisão e influência de consumo. Profissionais de marketing e anunciantes precisam equilibrar desempenho e autenticidade, navegando em um ambiente que mistura IA, influenciadores, conteúdo gerado pelos usuários e métricas complexas.

No contexto global, metade dos profissionais ainda vê o alcance como o maior desafio, apontando para a necessidade de métricas independentes e inovação estratégica nos próximos anos.