Foto: Divulgação A campanha “Onde tem Sol, tem GOL” envelopou quiosques no RJ

Há muito tempo o verão deixou de ser apenas uma estação do ano para se tornar um território simbólico. Ele concentra ideias de liberdade, pausa, prazer, movimento e encontro — valores que as marcas disputam com intensidade crescente. A campanha “Onde tem Sol, tem GOL” é um bom exemplo de como esse território pode ser ocupado de forma inteligente, quando a marca entende que presença hoje não se constrói só no discurso, mas na experiência.

Ao “envelopar” quiosques nas orlas da Barra da Tijuca, Ipanema e Copacabana, a GOL faz mais do que uma ação promocional de verão. Ela traduz fisicamente seu posicionamento.

O laranja da companhia — vibrante, quente, solar — deixa o universo da aviação e se mistura ao cotidiano carioca, ao pôr do sol, à música de fim de tarde e às práticas de bem-estar na areia. A marca literalmente desce do avião e pisa na praia.

Esse movimento diz muito sobre como as empresas estão repensando o papel do marketing. Em vez de falar apenas sobre destinos, a GOL opta por estar presente no momento em que as pessoas vivem o destino.

A praia, nesse caso, funciona como mídia viva: democrática, aberta, plural e carregada de significado cultural. É ali que moradores e turistas se encontram, que o tempo desacelera e que as memórias se constroem.

A escolha dos quiosques, em parceria com a Orla Rio, também revela uma leitura contemporânea de experiência. Não se trata de grandes estruturas ou ativações invasivas, mas de integração com o espaço urbano. Aulas de funcional, ioga, calistenia e sets de DJs ao entardecer criam pontos de contato orgânicos, nos quais a marca se apresenta como facilitadora de momentos de bem-estar e lazer, não como protagonista excessiva.





Outro ponto relevante é a coerência entre discurso e prática. Ao associar a campanha de verão à assinatura “Inteligência faz a gente voar”, a GOL reforça seu principal ativo competitivo: a conectividade. O sol vira metáfora de destino, mas também de acesso. Onde há sol, há rota, há malha aérea, há possibilidade de ir e vir com fluidez. A experiência na areia dialoga com a experiência no ar.

Há ainda um elemento importante de brasilidade. O verão carioca não é apenas bonito, ele é culturalmente potente. Ao reconhecer o brasileiro como “especialista em verão”, a marca se apropria de um traço identitário sem caricatura, celebrando o encontro, a música, o corpo em movimento e a convivência. Tudo isso sem criar barreiras: os espaços são abertos, acessíveis, sem exigência de inscrição ou consumo.

No fim das contas, a campanha mostra como marcas de serviços precisam pensar além do ponto de venda. A jornada do consumidor começa muito antes do embarque e continua depois do pouso. Estar presente nesses intervalos, com significado e sensibilidade, é o que diferencia ações promocionais de estratégias de marca consistentes.

No verão do Rio, a GOL não está apenas vendendo passagens. Está ocupando um imaginário. E, hoje, poucas coisas fazem uma marca voar tão alto quanto saber exatamente onde pousar.