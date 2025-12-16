Foto: Divulgação/Assessoria de Comunicação C&A Fachada da loja Energia C&A

Por muito tempo, o varejo físico foi tratado como um custo necessário ou um resquício do passado diante do avanço do digital. O movimento recente das lojas-conceito mostra que essa leitura estava incompleta. A loja não perdeu relevância, ela ganhou responsabilidade. Hoje, o ponto físico deixou de ser apenas um canal de venda para se tornar um espaço estratégico de tradução da marca, teste de hipóteses e construção de vínculo.

Projetos como a Energia C&A e a Galeria Magalu ajudam a entender esse novo papel. Não são apenas lojas maiores, mais bonitas ou mais tecnológicas. São ambientes desenhados para responder a uma pergunta central: por que a marca precisa existir fisicamente?

Escuta que guia a estratégia

No caso da C&A, a resposta começa antes do layout, da tecnologia ou da arquitetura. Começa pela cliente. O conceito Energia nasce após mais de um ano e meio de pesquisas com consumidoras brasileiras, que apontaram uma necessidade clara: jornadas menos complexas, mais autônomas e inspiradoras.

“A cliente é sempre o nosso ponto de partida. Buscamos entendê-la profundamente e oferecer o que ela deseja”, explica Fernando Brossi, VP de Operações da C&A.

Segundo ele, a loja não foi pensada apenas como um espaço de compras, mas como um ambiente capaz de empoderar a cliente ao longo de toda a jornada, por meio de histórias, serviços e soluções práticas. Visão que se traduz de forma imediata na experiência. “Quando a cliente entra pela primeira vez na loja, ela percebe um convite”, diz Brossi.

A fachada aberta, a ambientação intuitiva, a curadoria clara por categoria e as soluções completas de looks criam um percurso fluido, no qual escolher é mais fácil do que procurar. “Ela sente tecnologia, moda e experiência como uma coisa só, não ideias separadas”.

Tecnologia muda tudo

Na Energia C&A, a tecnologia não é cenográfica, mas sim estrutural. Provadores inteligentes, RFID, biometria e integração total com o aplicativo redesenham a jornada de compra e, principalmente, o papel do vendedor.

Nos provadores, a cliente solicita tamanho ou cor pela tela e recebe o produto sem sair da cabine. “Isso não é só ganho de eficiência, é ganho de cuidado.”

Quando o produto não está disponível na loja, o associado resolve pelo aplicativo e providencia o envio para a casa da cliente. “Não é o cliente que precisa procurar; é a C&A que resolve para ele”, resume o VP de Operações.

Internamente, o mantra é simples: estou aqui para ajudar. “Quando a tecnologia faz o papel do operacional, o humano faz o papel do essencial, que é acolher, orientar e inspirar”, afirma Brossi.





Esse desenho só funciona porque o conceito não é temporário. “A loja Energia é permanente, profunda e pensada para evoluir”, reforça o executivo. A unidade do Center Norte opera como um laboratório vivo, cujos aprendizados estão presentes nas lojas de Interlagos e Campinas, com foco na expansão prevista para 2026.

Sustentabilidade além do discurso

Outro pilar central do conceito é a sustentabilidade, integrada à experiência de forma natural. “Na C&A, fazer moda com impacto positivo é parte fundamental do negócio. Não faria sentido que a loja que representa nosso presente e futuro não refletisse isso”, afirma Brossi.

Energia 100% renovável, cortinas feitas com jeans mais sustentável, piso de borracha reciclada, logística reversa de cabides e o fim das sacolas plásticas fazem parte do cotidiano da loja. No produto, a coerência se mantém: 100% dos jeans da marca já são feitos com algodão mais sustentável.

O Movimento ReCiclo ganha espaço físico dedicado, próximo aos caixas, e permite que a cliente descarte roupas que não usa mais. Desde 2017, mais de 410 mil peças tiveram destinação adequada. Sustentabilidade, aqui, deixa de ser sinalização e vira prática.

A loja como ponto de encontro

Se a C&A trabalha a loja como empoderamento e eficiência, a Galeria Magalu amplia o conceito ao posicionar o ponto físico como espaço de convivência cultural. Instalada no antigo endereço da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, a Galeria é a primeira materialização física do ecossistema Magalu.

“A Galeria Magalu é, além de uma loja, um ponto de encontro”, afirma Aline Queirantes, diretora de marketing do Magalu.

O espaço reúne Magalu, KaBuM!, Netshoes, Época Cosméticos e Estante Virtual em um ambiente que mistura cultura, tecnologia, entretenimento e varejo. Mesmo na era digital, o papel da loja física permanece central. “Ela segue sendo fundamental para criar conexão”, diz Aline.

A Galeria oferece experiências que o online não entrega sozinho: teatro, exposições da Pinacoteca, café, ativações interativas e testes de produto. “Ela está totalmente integrada ao online, mas vai além”.

Respeitar a memória para criar futuro

O desafio de ocupar um endereço simbólico exigiu cuidado. “A Galeria nasce em um espaço carregado de significado e isso sempre foi tratado com muito respeito”, explica Aline.

Elementos icônicos como o dragão da entrada, a estrutura original e a sala Eva Herz foram preservados. O universo dos livros segue vivo com a Estante Virtual, e a parceria com a Pinacoteca conecta o espaço à cidade.

Entre cinco marcas, múltiplas experiências e diferentes públicos, o maior desafio foi criar unidade. “Conseguimos isso ao focar em um mix de produtos diferenciados e em experiências que respeitam a identidade de cada marca, mantendo a fluidez da jornada”, afirma.

Movimento

C&A e Magalu ajudam a iluminar o debate, mas não estão sozinhas. O que se vê hoje no varejo brasileiro é um movimento coordenado, ainda que não combinado, de marcas que entenderam que a loja física precisa cumprir uma função estratégica clara para justificar sua existência.

A Capodarte, por exemplo, escolheu Teresina para apresentar seu novo conceito de loja em meio ao processo de rebranding da marca. O espaço funciona como uma tradução sensorial do novo posicionamento: menos excesso, mais qualidade; menos tendência imediata, mais atemporalidade. A escolha de materiais naturais, iluminação acolhedora e um layout que convida à permanência reforçam uma ideia de luxo que se constrói no detalhe e no tempo.

Ao colocar o novo conceito em circulação no ponto físico, a Capodarte testa linguagem, narrativa e percepção de valor diretamente com a consumidora. O espaço não acelera a compra, ele desacelera a experiência, convidando à observação, ao toque e à construção de desejo. É branding em estado sólido.

A MadeiraMadeira segue um caminho complementar ao transformar sua primeira loja-conceito em uma ferramenta de redução de incerteza. Em categorias como casa e decoração, a decisão de compra exige contato físico, comparação de materiais e visualização de ambientes. A loja, nesse contexto, não substitui o e-commerce, ela o completa.

O espaço foi desenhado para estimular a experimentação e o atendimento consultivo, com projetos em 3D, orientação especializada e integração total com o digital. O consumidor entra para tocar, testar e entender; sai com mais segurança para comprar, seja ali mesmo ou online.

Já a Torra optou por transformar sua loja-conceito em um gesto urbano. Ao escolher a Avenida Paulista como endereço, a marca usa a cidade como mídia e o varejo como plataforma cultural. A chegada foi marcada por ativações no entorno, intervenções no metrô e uma proposta de experiência que extrapola o interior da loja.

Esses exemplos mostram que não existe um único formato de loja-conceito. O que existe é uma lógica comum: a loja como espaço de teste, tradução e aprendizado. Seja como manifesto de marca, laboratório de experiência ou ponte entre físico e digital, o ponto de venda deixa de ser fim e passa a ser meio.

O futuro não é físico ou digital

As entrevistas deixam claro que o futuro do varejo não está na oposição entre canais, mas na integração inteligente entre eles. Como resume Brossi, “o vínculo acontece no espaço físico”. E como reforça Aline, “o cliente quer viver algo que vá além do digital”.

A loja do futuro não é cenário. É estratégia.