Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, o debate sobre a TV 3.0 costuma girar em torno de dois grandes atrativos: imagem em 4K e som imersivo. São avanços importantes, sem dúvida. Mas limitar a TV 3.0 a uma evolução técnica é perder de vista o principal: ela representa uma mudança estrutural no modo como o brasileiro consome conteúdo, como o varejo se posiciona e como o mercado audiovisual se organiza.

Historicamente, Copas do Mundo impulsionam a venda de televisores. O que muda agora é o protagonismo crescente do TV Box.

Como destaca Bruno Carvalho, gerente de Produtos e Pré-Vendas da ZTE Brasil e especialista em TV 3.0, a durabilidade dos painéis faz com que a troca de TV não seja imediata para a maioria das famílias. A televisão “migra” pela casa — da sala para o quarto, do quarto para outro ambiente — antes de ser descartada. Nesse cenário, o TV Box surge como o elo que prolonga a vida útil do aparelho e, ao mesmo tempo, atualiza sua experiência.

Essa dinâmica transforma o TV Box em um verdadeiro catalisador da TV 3.0. Ele permite que milhões de televisores antigos acessem a nova tecnologia sem a necessidade de troca do painel, assim, torna democrático o acesso e abre um mercado gigantesco.

Não por acaso, o endurecimento da regulação e o combate à pirataria impulsiona a busca por dispositivos homologados, com crescimento visível nas vendas — inclusive por parte de operadoras que passaram a enxergar o produto como uma extensão natural de seus serviços.

Mais do que um acessório, o TV Box é a ponte entre a radiodifusão tradicional e o mundo conectado. A TV deixa de ser apenas um meio de transmissão e passa a operar como uma plataforma.

"O hábito de assistir TV continua existindo e continua sendo um momento de atenção e relaxamento do consumidor. É justamente esse tempo dedicado que se torna valioso. A partir daí, a experiência deixa de ser passiva e passa a ser ampliada por interações, múltiplas câmeras, acesso a informações adicionais e serviços integrados”, explica Bruno.

É nesse ponto que a TV 3.0 começa a redesenhar modelos de negócio. A publicidade, por exemplo, deixa de ser rígida e padronizada. Com a integração entre sinal de radiodifusão e internet, abre-se espaço para anúncios regionalizados, mais precisos e acessíveis a empresas que antes não tinham orçamento para disputar os horários nobres. O macro dá lugar ao micro, e novas fontes de receita entram em cena.

Migração faseada

Claro que esse avanço exige infraestrutura. A migração tecnológica é faseada. “As emissoras precisam atualizar seus parques, enquanto o consumidor depende de uma conexão estável para explorar todo o potencial interativo da TV 3.0. Como empresa com forte atuação em 5G, fibra óptica e dispositivos, a ZTE observa esse ecossistema de ponta a ponta: do data center da emissora ao equipamento na casa do usuário. A boa notícia é que os investimentos já começaram e o movimento é coordenado entre governo, indústria e radiodifusores”, revela o gerente da TZE Brasil.





Quem ganha com isso? Em tese, todos. Mas Bruno é direto ao afirmar que quem não acompanhar essa transição corre o risco de perder relevância. Não se trata de desaparecer, mas de deixar de explorar oportunidades. A TV 3.0 quebra o formato engessado da TV linear e cria um ambiente mais flexível, interativo e alinhado ao comportamento digital do público.

Com a Copa do Mundo no horizonte, a TV 3.0 deixa de ser um conceito distante e passa a se tornar palpável para o consumidor final — seja pela compra de uma nova TV, seja pela adoção de um dispositivo que atualiza a que já está em casa. A tela continua no centro da sala, mas o que acontece por trás dela nunca mais será o mesmo.