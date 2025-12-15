Foto: Divulgacao Sam's Club

A decisão do Sam’s Club de transferir sua conta publicitária da WMcCann para a Publicis Brasil diz menos sobre troca de agência e mais sobre troca de mentalidade. Em um mercado que já entendeu que eficiência não é apenas cortar custos, mas alinhar estratégia, dados e criatividade, o movimento do Grupo Carrefour soa quase inevitável.

A chegada de um novo CMO (Chief Marketing Officer) costuma funcionar como ponto de inflexão. Júlio Alves assume com uma missão clara: simplificar. E, no marketing contemporâneo, simplificar não significa reduzir ambição criativa, mas eliminar ruídos estruturais. Centralizar o atendimento das bandeiras Carrefour e Sam’s Club em uma única agência é, antes de tudo, uma escolha de coerência — organizacional, estratégica e simbólica.

O Carrefour já opera globalmente com o Publicis Groupe. O Brasil, portanto, deixa de ser uma exceção para se tornar extensão de um modelo que privilegia integração. Dados, CRM, retail media, inteligência de mercado e comunicação passam a orbitar um mesmo centro de gravidade. Não é apenas sobre campanha, é sobre ecossistema.

Nesse contexto, a Publicis surge menos como “nova agência” e mais como plataforma de conexão. A existência da Unlimitail, joint venture de retail media entre Carrefour e Publicis, reforça essa leitura: o varejo deixou de ser apenas ponto de venda para se consolidar como meio de comunicação proprietário. E, nesse jogo, quem domina dados e tecnologia joga em vantagem.

A saída da WMcCann não invalida o trabalho realizado desde 2023, mas revela um reposicionamento de expectativas. O briefing mudou. O desafio agora não é apenas construir marca, mas fazer a marca operar em sincronia com negócio, dados e performance. Criatividade continua essencial — talvez mais do que nunca —, mas precisa nascer conectada à engrenagem.





Para o mercado, o recado é claro: agências não competem apenas por ideias, mas por capacidade de integrar. Para os profissionais, fica a provocação: estamos preparados para pensar criatividade como sistema, e não como peça?

No fim das contas, quando uma conta muda de endereço, o que realmente está em jogo é a ideia de futuro que a marca quer construir. E o Sam’s Club parece ter escolhido um caminho no qual menos fragmentação significa mais potência.