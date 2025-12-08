Foto: Divulgação A collab entre Bruna Tavares e Coca-cola evidencia cultura, nostalgia e estratégia comercial

A nova colaboração entre Bruna Tavares e Coca-Cola chega ao mercado como um daqueles movimentos que parecem óbvios depois de anunciados e essa talvez seja a maior prova de acerto estratégico. A união de uma das marcas de beleza mais fortes do Brasil com um dos símbolos culturais mais reconhecidos do planeta não apenas gera ruído comercial imediato: ela consolida uma tendência que reposiciona o setor de cosméticos nos últimos anos, em que parcerias deixam de ser apenas ações promocionais e passam a atuar como extensões narrativas de marca.

Com lançamento previsto para a primeira metade de dezembro, a coleção reúne 15 itens de maquiagem que combinam o universo visual da Coca-Cola com a estética consolidada de Bruna Tavares. No teaser divulgado, a empresária aparece aplicando um stick multifuncional nos lábios e nas bochechas — um aceno à versatilidade que se tornou marca registrada de seus produtos e, ao mesmo tempo, um convite à nostalgia pop que a Coca-Cola domina como poucos.

A chegada dessa collab ocorre em um momento emblemático para a marca Bruna Tavares. Desde que passou a integrar o grupo internacional de cosméticos Kiss New York, no ano passado, a influenciadora tem acelerado sua presença global e ampliado investimentos em inovação. Em outubro, inaugurou o BT Innovation Lab, primeiro laboratório de inovação do grupo em território brasileiro — um espaço dedicado ao desenvolvimento de fórmulas e tecnologias que alimentarão futuros lançamentos.





Não é coincidência que, logo após uma collab bem-sucedida com a Hello Kitty, Bruna avance agora para um ícone de cultura pop com presença histórica em diferentes gerações. O movimento reforça o que muitas marcas de beleza aprenderam nos últimos anos: colaborações culturais funcionam não apenas como edição limitada, mas como repertório emocional, capaz de criar identificação instantânea e ampliar territórios de atuação.

Ao se unir à Coca-Cola, Bruna Tavares combina desejo, memória afetiva e estratégia de mercado. Um trio que, quando bem orquestrado, transforma um lançamento de fim de ano em acontecimento. E, pelo que o teaser sugere, a coleção tem todos os elementos para isso.

Enquanto a apresentação oficial não chega, o setor acompanha de perto. A promessa não é pequena: entregar uma das colaborações mais icônicas da marca e, de quebra, reafirmar o protagonismo brasileiro no mercado global de beleza.