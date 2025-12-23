Foto: Diego Mello e Leo Rodrigues Tatiana Dutra, Diogo Rodrigues, Renata Vilar e Lucas Borba

Em um mercado que passou os últimos anos discutindo modelos, estruturas e futuros possíveis para as agências, algumas decisões seguem sendo reveladoras. Investir em gente, e em gente experiente, continua sendo um dos sinais mais claros de estratégia. É nesse contexto que se insere o movimento recente da Propeg ao reforçar sua unidade de São Paulo com quatro novas contratações, de modo a ampliar não apenas o time, mas a capacidade real de entrega.

O fortalecimento do núcleo criativo vem com a chegada de Lucas Borba, redator com mais de 15 anos de experiência e passagens por algumas das principais agências do país, como DM9DDB, JWT, Master, David, CP+B e FCB. No currículo, marcas globais como Ambev, Unilever, Diageo, Kimberly-Clark, Activision Blizzard e Bauducco. A contratação faz parte do processo de aceleração criativa conduzido pela consultoria FF>>, de Fábio Fernandes, e aponta para uma aposta clara em repertório, maturidade criativa e capacidade de traduzir grandes marcas em ideias consistentes.

Ao lado dele, Diogo Pereira chega como diretor de arte. Com mais de uma década de atuação em agências como FCB, CL e Átomo, sua experiência em projetos para Unilever, Kimberly-Clark, Stellantis, AB InBev e Hypera reforça a intenção de elevar o nível visual e conceitual da entrega criativa da unidade paulista. Em um cenário em que a estética precisa dialogar com múltiplas plataformas, direção de arte deixou de ser apenas forma e passou a ser sistema.





Mas o movimento da Propeg não se limita à criação. Ao contratar Taiana Dutra como executiva de tráfego, a agência reforça uma área que hoje é central para o funcionamento saudável da criatividade. Com mais de 19 anos de mercado e passagens por DPZ&T, Galeria e The Juju, Taiana assume a missão de estruturar fluxos, organizar processos e garantir sinergia entre criação e produção.

O reforço se completa com a chegada de Renata Vilar à área de atendimento. Como nova gerente, ela passa a liderar contas estratégicas como Prefeitura de São Paulo, Sebrae SP, CDHU e Prodesp. Ao longo da carreira, Renata acumulou experiência tanto no setor público quanto no privado, com projetos para marcas como O Boticário, Lojas Insinuante, TAAG – Linhas Aéreas de Angola e Governo do Estado do Tocantins.

No conjunto, as contratações revelam uma agência que entende crescimento como estrutura — não como discurso. Ao reforçar criação, tráfego e atendimento de forma integrada, a Propeg sinaliza que vê São Paulo não apenas como praça estratégica, mas como laboratório de excelência operacional e criativa.

Em um setor acostumado a falar de transformação, há algo de bastante concreto nesse movimento: investir em pessoas certas, nos lugares certos. Porque, no fim, toda boa estratégia de comunicação começa dentro da própria agência.