No mundo em que “inovação” se tornou palavra de ordem, comunicar tecnologia sem perder a conexão humana é o novo desafio das marcas. E é justamente nesse ponto que entra a Monking, agência liderada por Eduardo Vieira, que acaba de assumir a estratégia de conteúdo audiovisual do iFood.

A parceria marca um novo capítulo para a comunicação da empresa e reforça o movimento do iFood em se posicionar cada vez mais como uma companhia de tecnologia, ao ampliar a produção de iniciativas que destacam seus avanços em inteligência artificial, logística, produtos e impacto. A missão da Monking é dar forma a essa narrativa por meio de conteúdos estratégicos, webséries, podcasts e projetos digitais voltados à inovação e ao impacto positivo.

Em entrevista à coluna Ideia e Meio, Vieira explica que a proposta é “comunicar a inovação”, de modo a traduzir o que acontece dentro do iFood em histórias que inspirem o mercado e conectem pessoas.

“Nosso papel é interligar as iniciativas de inovação do iFood às pessoas e, consequentemente, mostrar o quanto a tecnologia está no centro da sua estratégia de impacto positivo”, resume o CEO e fundador da Monking.

Mais do que campanhas, a ideia é criar uma linguagem própria para a inovação: um jeito de falar sobre tecnologia que não soe distante, mas humano. Vieira destaca que o desafio é organizar essa comunicação de forma que faça sentido, desperte curiosidade e gere identificação.

"É sobre contar histórias de um jeito que aproxime o público daquilo que o iFood faz de mais transformador e que, muitas vezes, acontece nos bastidores", completa.





A iniciativa não tem prazo determinado e deve evoluir junto com as frentes de inovação do iFood, abrindo espaço para novos formatos e plataformas de conteúdo. A aposta é em uma estratégia viva, que combine narrativa, dados e criatividade para traduzir o futuro que acontece dentro da marca.

Ao assumir essa missão, a Monking se posiciona como parceira na construção de um branding tecnológico com designo, em um movimento que reflete uma tendência mais ampla no mercado: empresas que entendem que não basta inovar, mas que também é preciso comunicar a inovação de forma significativa.