Foto: Pixabay Poder prateado: público 50+ impulsiona o mercado de luxo no Brasil

O futuro do luxo no Brasil tem rosto e cabelos grisalhos. Segundo o estudo “Brasil Prateado – Insight 3: O Cliente Gold é Prata”, realizado pela consultoria data8, os consumidores 50+ se consolidam como o principal motor do mercado premium nacional. Enquanto o setor global de luxo entrou em fase de estabilidade, o país manteve crescimento médio de 12% ao ano, entre 2022 e 2024 – movimentou R$ 98 bilhões em 2024 e tem projeção de chegar a R$ 150 bilhões até 2030.

Mais do que poder de compra, o público maduro traz uma nova mentalidade de consumo: buscam experiências, autenticidade e bem-estar — e não apenas status. O segmento não se satisfaz mais com o “luxo tradicional”.

Mudança que redefine o posicionamento de marcas de moda, beleza, turismo e gastronomia, que começam a enxergar os 50+ não como um nicho, mas como um público estratégico.

Para o mercado publicitário, o desafio (e a oportunidade) está em traduzir esse comportamento em narrativas que reflitam propósito, identidade e desejo — sem recorrer a estereótipos. Afinal, a economia prateada é uma força real de consumo, mas ainda sub-representada na comunicação de marcas, aponta o estudo: apenas 42% dos brasileiros com mais de 55 anos na classe A sentem-se retratado pela mídia e pelas marcas.

Segundo o levantamento, os consumidores com mais de 50 anos — denominados “prata” na economia da longevidade — possuem patrimônio acumulado, mais tempo livre e maior valorização por experiências personalizadas, o que os torna um público-chave para o mercado premium. Representam 23% do consumo de bens e serviços no país, com renda anual estimada em R$ 940 bilhões.

De São Paulo a Fortaleza, o consumo de alto padrão se descentraliza e cria polos de influência. E como destaca a data8, o desafio é reposicionar o olhar sobre o “cliente prateado”.

Na prática, isso significa que mídias e agências precisam reinventar sua abordagem ao reconhecer o poder dos 50+ na economia e no imaginário coletivo. O luxo, no Brasil, ganhou cabelos grisalhos — e quem souber conversar com esse público com respeito, relevância e desejo, sai na frente.

Foto: Pixabay Saúde, vestuário, joias e relojoaria estão entre os itens consumidos pelo público 50+





O que consome o público 50+

No universo de consumo dos prateados estão:

* Transporte (compra e manutenção de veículos, embarcações e viagens);

* Alimentação e experiências gastronômicas premium;

* Habitação, com investimentos em imóveis de alto padrão;

* Saúde, vestuário, joias e relojoaria.

Outra tendência registrada é o salto nas compras online de produtos de luxo: entre 2019 e 2024, as vendas digitais de bens de luxo pessoais cresceram 261%, com destaque para roupas, acessórios, eletrônicos e cosméticos.





Para operadores de mídia, publisheres e anunciantes, o desafio não é apenas “falar” com os 50+, mas incluir esse perfil na agenda criativa, no planejamento de mídia, na mensuração de resultados e no fluxo de insights que alimentam campanhas e conteúdos. A situação pede formatos com voz autêntica, canais nos quais esse público está presente e uma abordagem que reconheça a trajetória de vida, poder aquisitivo e desejo de relevância desse segmento.

Frente ao cenário, fica a pergunta: sua campanha, mídia ou veículo está preparado para esse “cliente prateado”?