Foto: Divulgacao “Circuito de Corridas Motiva”, realizada em parceria com a Track&Field, transforma pistas de pouso em arenas esportivas

Em um cenário em que as marcas buscam mais do que vender serviços — querem construir significado —, a Motiva Aeroportos encontrou uma forma singular de aproximar pessoas, propósito e marca. A iniciativa “Circuito de Corridas Motiva”, realizada em parceria com a Track&Field, transforma pistas de pouso em arenas esportivas e leva milhares de pessoas a viver uma experiência inédita: correr dentro de um aeroporto.

O projeto nasceu de uma combinação de fatores: o crescimento da Motiva como operadora de 16 aeroportos no país, o reposicionamento da marca (antes CCR) e o desejo de aproximar a empresa das comunidades locais.

“Muita gente mora perto de um aeroporto, mas nunca entrou nele, nunca viu uma pista de perto”, conta a gerente executiva de comunicação da Motiva Aeroportos, Ana Eliza Figueiredo, que acrescenta: “As corridas nos permitiram criar essa conexão emocional: um convite para conhecer o que antes era considerado um espaço distante”.

Experiência, posicionamento e comunidade

Mais do que um evento esportivo, o circuito é uma ação estratégica de marketing e branding. Ao promover as corridas — sempre noturnas, com largadas entre 21h e 2h da manhã —, a Motiva reforça sua identidade ligada à mobilidade, ao bem-estar e à inovação. Cada etapa reúne cerca de 3 mil corredores, entre atletas, influenciadores e moradores das regiões próximas, atraídos pela proposta inusitada de correr na pista na qual aviões decolam.

As corridas têm forte caráter local. Em cada cidade, a Motiva se associa a marcas parceiras da região — como Unimed, O Boticário e Grupo Mateus —, o que reforça o elo com a comunidade. O evento também envolve o Instituto Motiva, responsável por oferecer serviços de bem-estar e massagem aos participantes. Consequentemente, amplia a experiência além do esporte.

“Não é só sobre corrida. É sobre gerar pertencimento, criar memória e reforçar o que somos: uma empresa que move pessoas de diferentes formas”, afirma Ana Eliza. “O projeto traduz a nova fase da marca: moderna, próxima e comprometida com qualidade de vida”, complementa.

Foto: Divulgacao Para 2026, o Circuito de Corridas Motiva está em expansão





Marca em movimento

A iniciativa acompanha o novo momento da Motiva, resultado da transição de marca da CCR, um processo que exigiu comunicação cuidadosa com o público. A empresa, que antes era mais associada às rodovias, agora se consolida como uma plataforma completa de mobilidade — com atuação em aeroportos, rodovias e trilhos.

O circuito ajudou a tangibilizar essa mudança e mostrou de forma simbólica a nova identidade da companhia: dinâmica, humana e conectada. Além de gerar visibilidade, as corridas reforçam valores que se tornaram tendência no marketing corporativo: propósito, experiência personalizada e envolvimento comunitário.

Cada etapa é única — da trilha sonora à ambientação noturna —, e todas mantêm um compromisso central: segurança e excelência operacional. “É um projeto que virou xodó dentro da empresa”, diz a gerente executiva. “Ele une nossas áreas, fala da nossa cultura e mostra, de um jeito leve e inspirador, o que significa mobilidade com propósito.”





Próximos passos

Em 2025, o circuito passou por Joinville (SC), Teresina (PI), Palmas (TO), São Luís (MA), Goiânia (GO), Londrina (PR), Pampulha (MG) e o encerramento ocorre no dia 30 de novembro, em Curitiba (PR). Após o sucesso, a iniciativa segue em expansão. Em 2026, estão previstas pelo menos oito novas etapas, com possibilidade de incluir outras cidades ao longo do ano.

Mais do que números, o que o projeto entrega é percepção: a de que aeroportos podem ser mais do que portões de embarque — podem ser espaços de convivência, saúde e conexão entre marca e comunidade.