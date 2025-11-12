Foto: Reprodução Linkedin Renata Lamarco assume o cargo de diretora de marketing no iFood

O iFood anuncia uma nova movimentação em sua liderança: Renata Lamarco assume o cargo de diretora de Marketing e reforça o time comandado pela CMO (Chief Marketing Officer) da empresa, Ana Gabriela Lopes. A chegada da executiva marca um momento estratégico para a empresa, que amplia seu ecossistema de atuação — do delivery de restaurantes a serviços como mercado, farmácia e presentes.

Com mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação, Renata construiu uma carreira sólida em marcas conhecidas pela força de relacionamento com o consumidor. Atuou por mais de uma década no Outback Brasil, quando liderou as áreas de marketing e vendas e ajudou a consolidar o restaurante como um dos cases de experiência e fidelização mais admirados do país.

Mais recentemente, esteve à frente da Dengo Chocolates, como diretora de Marketing, Growth e Canais Digitais. Acompanhou a expansão da marca em um momento de reposicionamento e inovação em varejo premium.

Carreira

Renata é formada em Publicidade e Propaganda pela FAAP e pós-graduada pela University of Chicago, e de acordo com informações publicadas pela Isto É Dinheiro, a profissional já tinha um contato prévio com o iFood, como palestrante no "iFood Move 2025", o maior evento de restaurantes da América Latina.

A executiva reforça que o desafio será dar continuidade a ampliação do vínculo emocional da marca com os brasileiros — o iFood foi eleito marca mais amada do país por três anos consecutivos. A nova fase busca consolidar o posicionamento do aplicativo não apenas como plataforma de entrega, mas como marca de estilo de vida, presente em momentos cotidianos e de conveniência.